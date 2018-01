“Mala postura” no se relaciona con dolor de espalda

Probablemente alguna vez haya escuchado afirmaciones como: “La mala postura causa dolor de espalda”, “Vamos a trabajar en su postura para aliviar el dolor lumbar” o “Siéntate bien, porque si no, se dañará tu espalda”.

La palabra “postura” se ha “enraizado” en los pensamientos de las personas cuando se habla de dolor de espalda, hombros o cuello, y más ahora, con el uso masivo de computadoras, laptops y celulares.

Sin embargo, aunque tenemos muchas investigaciones que comparan las posturas de las personas sin dolor con aquellas que padecen dolor de espalda, no se han encontrado diferencias reales entre ellas y, a pesar de esto, esta información se ignora regularmente.

Esto lo explica el profesor Marco Antonio Morales Osorio, docente del programa de Fisioterapia de la Universidad de San Buenaventura y Doctorante en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad de la Costa, en Barranquilla.

“No hay asociación entre las desviaciones de la curvatura del cuello y el dolor de cuello. Los adolescentes con asimetría postural y asimetrías de las curvas de la columna, no tendrán más probabilidades de desarrollar dolor de espalda en la edad adulta, que los compañeros con una ‘mejor’ postura. Las mujeres embarazadas con mayores aumentos en la curva lumbar, no son más propensas a desarrollar dolor de espalda. Las personas que trabajan ocupaciones que implican posturas incómodas frecuentes, no tienen niveles más altos de dolor de espalda”, comenta.

Pero hasta este punto se preguntará, ¿qué puede estar causando el dolor lumbar en los trabajadores? Sorpresivamente, estudios han relacionado el dolor lumbar con la falta de ejercicio, la insatisfacción laboral, el bajo nivel educativo, el aumento del estrés y el tabaquismo.

Entonces, ¿por qué no hay un vínculo entre el dolor y la postura? Hay al menos tres razones plausibles, según Morales.

1. El sistema nervioso y los tejidos en general se adaptan a las necesidades. La teoría que la mala postura causa dolor se basa en la idea que el exceso de presión en ciertas áreas causará un micro daño que se acumula con el tiempo. Aunque esto tiene sentido, no considera que los tejidos tienen la capacidad de adaptarse al estrés.

2. El daño en los tejidos no es igual a dolor. Hay muchos estudios sobre la prevalencia de diversos tipos de daño en los tejidos en personas sin dolor, personas con problemas de espalda, hombros o rodillas dañadas, desgarros en el manguito rotador o meniscos desgarrados, no manifiestan dolor.

3. Todas las personas somos diferentes. Todos tenemos una estructura única. El tamaño y la forma de los huesos dictarán en cierta medida la forma más eficiente y cómoda de pararse, sentarse o moverse. Entonces, si la postura no importa tanto, ¿eso significa que no debemos preocuparnos en lo absoluto por la alineación del cuerpo durante el reposo o el ejercicio? La respuesta es no.

Buena alineación cuando hay altas fuerzas involucradas.

No malinterprete lo expresado sobre la postura en el sentido de que la biomecánica y la buena forma no importan en absoluto. El ejercicio vigoroso es diferente a simplemente sentarse o estar de pie, y puede requerir más atención para una alineación adecuada.

Durante la posición estática o sentada, las tensiones mecánicas en sus articulaciones son muy pequeñas. Su cuerpo ha experimentado estas tensiones exactas miles de veces al día durante muchos años, y está bien adaptado para manejarlos.

Por el contrario, durante el ejercicio extenuante, como los del gimnasio, levantar un peso muerto, el estrés mecánico es mucho mayor, y su cuerpo ha tenido menos oportunidades de adaptarse a esas tensiones específicas.

RECOMENDACIONES:

-TRABAJA EN TU MOVIMIENTO.

La forma como te mueves es más importante que cómo te ves de pie o sentado. Así que no te preocupes si tu espalda se encorva mientras estás sentado en el trabajo. Pero asegúrate de preservar tu capacidad de extender completamente el tórax para permitir actividades funcionales como el elevar la cabeza, rotación o presión por encima de la cabeza.

-VARÍA TU POSTURA

Muchas personas necesitan sentarse o permanecer en la misma postura básica durante muchas horas seguidas. Si esto está causando presión y dolor, las variaciones sutiles en la postura son la mejor estrategia para la comodidad que mantener una postura “perfecta” todo el tiempo. La variación distribuirá el estrés de soportar el peso corporal en muchas áreas en lugar de concentrar esa presión en los mismos lugares. Toma descansos frecuentes y sigue moviéndote. Y si una posición en particular agrava el dolor de espalda, experimente con alternativas.