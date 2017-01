¿Manchas sospechosas? Visite a su dermatólogo

No es por ser alarmistas, pero muchos casos de carcinoma basocelular pueden pasar desapercibidos y ser mortales. Este el tumor más frecuente en la piel, representando aproximadamente entre un 70 y un 80 % de los cánceres cutáneos en la población de color de piel blanca.

Su tasa de incidencia se ha incrementado en un 20 por ciento en las últimas dos décadas y ha involucrado a grupos cada vez más jóvenes.

Según la Dermatóloga Diana Carrasquilla, este tipo de cáncer aparece cuando las células crecen sin control u orden, empezando en la capa superior de la piel cancerosa formando un tumor. Entonces, el cáncer crece lentamente y en ocasiones se propaga.

Y es que una mancha sospechosa que aparezca en la cara , en el escote o en cualquier parte del cuerpo donde el sol nos ha quemado de forma reiterada desde hace años, debe alertarnos y llevarnos a la consulta del dermatólogo.

“Aunque este cáncer puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, es más común en las áreas con mayor exposición al sol como la cara, el cuello, las manos y los brazos”, explica la especialista.

Los siguientes son signos comunes de la enfermedad:

- Bultos color rosa o pálidos, cerosos, brillantes o bultos que pueden contener vasos sanguíneos en su superficie

- Parches rojos y escamosos

- Llagas abiertas que pueden sangrar y no sanar.

¿Cómo se aumenta el riesgo?

Principalmente, quienes estén expuestos a los rayos ultravioleta del sol o cámaras bronceadoras, corren un riesgo mayor.

Asimismo, quienes tengan la piel clara, la que se quema en vez de broncearse.

“Haber padecido otros cánceres de piel o tratamientos de radiación, también aumentan el riesgo de cáncer de piel. Por otro lado, en el género masculino, el carcinoma de células basales sucede con el doble de la frecuencia. Esto podría deberse a que los hombres pasan más tiempo afuera”, explica Diana.

¿Como prevenir el cáncer de piel?

Si tiene sospechas, es necesario que programe una cita con su médico como se le indica y lo más probable es que tenga que ir a cita con su médico cada 3 a 6 meses .

Es importante revisar su cuerpo una vez al mes, mirando si hay bultos o lesiones nuevas.

Note si hay cambios en el tamaño, asimetrías, bordes, forma o color y diámetro de sus lunares y pecas.

Preste atención especial a las lesiones que no sanan y use un espejo para revisar lugares difíciles de ver o pídale a algún miembro de su familia o amigo que lo ayude.

Por último, proteja su piel de los rayos ultravioleta, evitando exponerse al sol entre las 10 a.m. y las 4 de la tarde cuando los rayos solares son más fuertes.

Si está afuera, aplíquese protector solar con un factor de protección de 30 o más cada 2 horas. Hágalo aún en días nublados.

Use pantalones y camisa de manga larga para cubrirse el cuerpo.

Los sombreros de ala ancha pueden proteger su cara, cabeza y cuello, sin embargo, use lentes para el sol que bloquean el 99% de los rayos ultravioleta.

El crecimiento lento de los carcinomas permite aplicar diferentes tratamientos con buenos resultados, así que visite a su dermatólogo de confianza, quien es la persona más idónea para tratar este tipo de patologías.