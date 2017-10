Más de 2000 cartageneros se han contagiado con “la miradita”

Al parecer “la miradita” llegó para quedarse en Cartagena. A diario, nos topamos con personas caminando en la calle con gafas oscuras, no precisamente por el sol y muchos estudiantes se han ausentado de sus aulas por estar enfermos con conjuntivitis. (Lea:A cuidar sus ojos de la popular “miradita”)

En las droguerías las gotas oftalmológicas han escaseado según los mismos pacientes. Las consultas medicas para tratar esta enfermedad se han incrementado entre agosto y septiembre.

La ESE Hospital Local Cartagena, en los 43 centros de salud, atendió por consulta externa en el mes de agosto, 194 casos por conjuntivitis; en septiembre unos 1084 casos para un total de 1278 personas. Esto sin contar con los pacientes que han acudido a las IPS y EPS en la ciudad.

Por urgencias, la entidad atendió a 31 personas en el mes de agosto y en septiembre 893, para un total de 924 personas.

“Entre los meses de agosto y septiembre atendimos muchos pacientes con conjuntivitis. Observamos que en el mes de septiembre cerramos con una cifra más alta en comparación al mes de agosto. Solo en consulta externa atendimos 1278 casos”, indicó Roque Bossio Bermúdez, gerente de la ESE.

“Higiene y prevención”

Adriana Meza Yepes, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, señaló que ante el “brote” de conjuntivitis se hace necesario tomar medidas de higiene para evitar el contagio. (Lea:Higiene, clave para prevenir la conjuntivitis)

"Este es un cuadro viral, transitorio, donde lo más importante son las condiciones de higiene. Para los pacientes que ya tienen conjuntivitis es recomendable que si tienen ardor se apliquen unas gotas que tengan algún antinflamatorio", dijo.

La funcionaria aseguró que desde Salud Pública no se tienen registros de cuántos casos se ha atendido en la ciudad, toda vez que los síntomas y signos de la enfermedad duran entre 5 y 8 días, lo que dicta que la persona afectada puede manejarlo desde su casa.

"Generalmente no se consulta al médico sino que se maneja con cuidados personales y con las gotas. Lo más importante son las manos limpias, no pasar las manos sucias por la cara y no usar pañuelos de tela en los ojos irritados", indicó.

“Quienes deben consultar son a los que después de una semana o 10 días le continúan los signos o quiénes lejos de mejorar, empeoran”, agregó Meza Yepes.

Medicamentos escasos

Consultados por ElUniversal.com.co, farmacéuticos de diferentes droguerías en la ciudad manifestaron que las gotas oftálmicas recetadas para tratar la conjuntivitis han escaseado en el último mes.

Los medicamentos más vendidos son Wassertrol, Maxitrol y Tobramicina que se consiguen desde los 8 mil a los 35 mil pesos.

Los oftalmólogos recomiendan no abusar de las gotas y evitar automedicarse.