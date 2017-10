"Medimás contrató 80% de su red": Dadis

Desde que Medimás asumió la atención de los pacientes de Cafesalud, el 1 de agosto de este año, miles de quejas llegaron a la Superintendencia de Salud, por la deficiencia en la calidad del servicio. En la ciudad, casos como el de la señora Pabla Emilia Villafañe, quien siendo diagnosticada con cáncer hace seis años, tenía problemas para que le realizaran unas poliquimioterapias, evidenciaron la crisis, por lo que las autoridades debieron intervenir.

Tras varias mesas de trabajo, la EPS informó al Dadis que se contrataron servicios de oftalmología, odontología, oncología, cirugías y servicios generales. Además, ahora cuentan con dos IPS. Ahora a Medimás le quedan cuatro días para tener al 100% su red de servicios contratados en la ciudad.

Los servicios oftalmológicos son prestados en la clínica Cartagena del Mar, mientras que otros servicios se brindan en la clínica Blas de Lezo y San José de Torices.

Reciben atención

Pacientes oncológicos como Pabla, reciben el tratamiento en la Blas de Lezo. “Me reactivaron el servicio en septiembre, ya me han hecho dos poliquimioterapias y me han hecho los exámenes sin problemas. Ahora estoy esperando los resultados de dos pruebas para ir al control y que me manden la tercera poliquimio”, comentó Pabla Emilia tras ser consultada sobre su atención.

Aunque el servicio parece estar mejorando, Adriana Meza, directora del Dadis, destacó que cualquier paciente que tenga demoras en los trámites, puede acercarse a su oficina o a la Personería, donde están recibiendo las quejas para garantizar su derecho a la salud.