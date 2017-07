Métale el diente a la blancura

La estética dental es un área de la odontología que se enfoca en lo externo de los dientes, no sin antes garantizar el estado de salud de todas sus estructuras. El blanqueamiento es un procedimiento que se lleva a cabo con la intención de crear en los pacientes una sonrisa armónica, con bienestar y belleza.

Diego Valencia Ochoa, odontólogo egresado de la Universidad Autónoma de Manizales, es especialista en la materia. Lo define como un método por el cual se aplican productos que son de diferente composición química, entre los que se cuentan el peróxido de carbamida, el peróxido de hidrógeno y el perborato de sodio.

"Se debe realizar bajo el estricto control y supervisión de un odontólogo. Las sustancias para utilizarse deben ser muy bien conocidas por los profesionales, ya que estas ingresan a las estructuras del diente (esmalte, dentina, pulpa y cemento) generando las reacciones químicas y orgánicas que permiten blanquear los dientes", expuso Valencia.

El profesional apuntó que las concentraciones para utilizarse dependen de muchos factores como la edad, el color de piel, restauraciones previas, vitalidad dental, sensibilidad, retracciones dentales, cuellos sensibles y otros.

Lamentó la existencia de campañas muy agresivas en el mercado, en el que se venden blanqueamientos sin ningún tipo de control. Además, sin conocer las ventajas, los riesgos y limitaciones, sin hacer un diagnóstico profesional previo.

Sobre qué técnicas de blanqueamiento existen, Valencia respondió: "Está la que se hace en el consultorio y la que se efectúa desde casa con cubetas dentales y bajo la supervisión del especialista. También la que se vale de las dos técnicas.

El odontólogo que ha sido galardonado por el centro de educación superior, gracias a los resultados de su quehacer profesional, además, precisó:

- ¿Cuáles técnicas de blanqueamiento implementa?

La técnica depende del tipo de paciente, ya que el grado de pigmentación, edad y características son únicas. Se tienen que diseñar protocolos seguros y confiables para cada quien.

- De la anatomía dental, ¿cuál es la parte que más se interviene o sufre?

La pulpa. Se debe tener mucho cuidado, ya que es la parte del diente que les otorga la vida, la juventud y el equilibrio al esmalte, la dentina y tejidos cercanos.

- ¿Qué otras estructuras orales o tejidos blandos pueden vulnerarse con los blanqueamientos?

Los dientes tienen un límite de tolerancia a sustancias químicas o externas. Cuando se supera, el esmalte pierde el brillo y el diente se vuelve opaco, como sin vida. Por el anterior motivo no se puede abusar de los blanqueamientos.

- ¿Son dolorosos?, ¿qué síntomas durante y después puede referir el paciente?

No es doloroso y es muy seguro, siempre y cuando se respeten todos los protocolos de aplicación de los productos. La sintomatología mas recurrente es la sensibilidad. Refieren que sienten como corrientazos, esto es por que las sustancias químicas y sus reacciones afectan los túbulos dentinales que a su vez tienen una conexión íntima con la pulpa. El grado de sensibilidad depende de la técnica, del producto, de la concentración y de las fuentes de luz que se utilizan para acelerar la acción del blanqueamieto.

- ¿Desde qué edad puede efectuarse?

Está contraindicado en pacientes jóvenes que no tienen un desarrollo radicular (raíz) completo. Los jóvenes tienen los túbulos más amplios, lo que hace al diente más permeable a las sustancias químicas. Me preocupan campañas de redes sociales donde niños se efectúan blanqueamientos con productos y lámparas sin ningún tipo de control. Estos procedimientos no se pueden realizar en niños.

- ¿Cuáles son los beneficios?

Es maravilloso ver la felicidad de un paciente con dientes más blancos. Esto otorga luminosidad a la sonrisa, pero debemos ser muy consientes de su adecuado uso. No todos los pacientes son candidatos a hacérselo. Está contraindicado en pacientes con sensibilidad dental, restauraciones defectuosas, trauma dental, gingivitis (inflamación de las encías) y periodontitis (inflamación e infección de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes). También en pacientes con desgastes dentales excesivos, en aquellos con bruxismo (hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes), sensibilidad generalizada , retracciones dentales, etc.

- ¿Qué riesgos se corren?

Si no hay un control, se puede generar daño en la pulpa, sensibilidad, envejecimiento dental. Con el tiempo los dientes pierden su resistencia y su dureza biológica.

- ¿Qué cuidados deben tenerse después?

Se recomienda un correcto cepillado después de cada comida. También eliminar el café, el cigarrillo y las cremas abrasivas. Es preferible no consumir vino ni comidas muy ácidas, ya que los dientes están permeables y absorben pigmentos durante el tiempo de procedimiento. Se debe asistir a controles odontológicos cada seis meses.

- Los fumadores y los adictos a bebidas oscuras como el chocolate, el café y la gaseosa, ¿qué precauciones deben tener antes, durante y después de los blanqueamientos?

Lo mas importante es el cepillado después de ingerir estos productos que pigmentan los dientes. Se deben comer frutas que ayuden a generar una limpieza durante la masticación.

A REPETIRLOS

"No se puede abusar de los blanqueamientos. Más que repetir el procedimiento, el paciente puede realizarse un retoque que es una sola sesión, siempre y cuando el profesional lo considere pertinente y no se afecte la vitalidad dental": Diego Valencia Ochoa, odontólogo.

CUESTIÓN DE GÉNERO

Ochoa resaltó que son las mujeres las que más se realizan esta intervención. "Siempre se quieren ver y sentir lindas. Nuestro papel como odontólogos es contribuir a su desarrollo. A todos, en general, les recomiendo no aplicarse sustancias de dudosa procedencia ni utilizar métodos que no están reportados con estudios", puntualizó.

Valencia resaltó que día a día aparece publicidad engañosa y que termina siendo peligrosa para el paciente. Mencionó que si lo que se quiere es realizar un blanqueamiento óptimo, lo mejor es asistir donde el profesional de confianza.

LUGAR DE CONFIANZA

El especialista recomendó efectuarse cualquier procedimiento odontológico en lugares certificados. No en cualquier sitio. Valoró el compromiso y la ética de sus colegas en el estudio y profundización de la profesión.

SOBRE LAS CREMAS, LOS ENJUAGUES Y LAS CINTAS BLANQUEADORAS

"Hoy en día el mercado ofrece gran variedad de productos. Debemos conocernos como pacientes y siempre utilizar lo mejor. Si alguna crema o enjuague produce sensibilidad, es importante consultar al odontólogo de confianza. También hay que pedir asesoría", dijo Ochoa.

REMEDIOS CASEROS Y SUS PERJUICIOS

"Los pacientes gastan mucho dinero en remedios que son más costosos que la propia consulta. La mayoría de los productos generan abrasión (Desgaste por fricción). A todo compuesto se le debe mirar el registro Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y que sea aprobado para uso odontológico", subrayó Ochoa.