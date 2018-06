Mitos alrededor del período

El período es un proceso por el cual el tejido que cubre las paredes del útero, al no albergar un óvulo fecundado, se vuelve a renovar y posteriormente se produce un sangrado. Durante este ciclo femenino, el cuerpo está liberándose de esa células.

Ena Victoria Ramírez, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Rosario, es una de las voceras de la campaña “Con o sin período, ella puede” de Kotex , que busca que las mujeres sepan que pueden sentirse libres, cómodas, determinadas e incansables por ser quienes son, sin importar el día del mes.

“Se quiere educar a las personas en general sobre qué es el período menstrual, y también empoderarlas para hacerles ver que con o sin período sus actividades no deben cambiar. La menstruación no es una enfermedad, hace parte del funcionamiento normal de una mujer en su etapa fértil. No debe afectar nuestra esfera laboral, afectiva o familiar”, explica.

Entre los mitos más comunes que debe resolver la doctora en su consultorio están:

1- ¿Se puede hacer ejercicio, o en el caso de las niñas, hacer gimnasia en el colegio mientras menstrúan?

- Es un mito que no se pueda hacer ejercicio. Eso no es cierto. Podríamos, según cada persona, variar la intensidad del ejercicio, pues hay variaciones a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, pero no son variaciones significativas como para que cesen sus actividades.

2- ¿Me puedo meter al mar o a una piscina, y en zonas cálidas cambia o aumenta el período?

- No hay ningún problema. Con ciertas precauciones logísticas y usando los dispositivos adecuados se puede con normalidad. No hay ningún problema con que se cambie de clima o se cambie de paisaje.

3- Cuando bebo alcohol ¿Se me corta la menstruación?

- El alcohol lo que hace es que disminuye las contracciones del útero, por eso es que cuando de pronto uno está por allá en zona rural y hay pacientes embarazadas que empiezan con contracciones antes de tiempo y no hay manera de tener el medicamento que se utiliza para eso, pues se les da alcohol, porque pues disminuye las contracciones del útero.

Durante el período, el útero se contrae y eso hace que mecánicamente salga la sangre pero contribuye a que el período pase, a que no haya más sangrado permanentemente porque el músculo del útero al contraerse cierra los vasos sanguíneos y entonces no hay más sangrado.

Influye en que puede disminuir la cantidad de la menstruación, pero eso no es algo significativo. No hay ningún problema si se consume alcohol de forma moderada (nunca es bueno el alcohol en grandes cantidades).

No es limitante

La doctora Ena hace énfasis en que las mujeres no deben ponerse limitantes por tener la regla. Sin embargo, en caso de que el dolor sea excesivo, entonces la paciente debe ir a evaluación médica.