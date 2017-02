A moderar los castigos infantiles

Un video que circula en redes sociales, grabado la semana anterior en el baño de hombres de una tienda de cadena de Manizales, asombra por la manera en el que un padre le pega a su hijo.

Testigos del hecho le recriminaron al hombre en el momento, pero el adulto y la madre del infante terminaron retirándose del lugar en medio de insultos. LA PATRIA conoció que el menor de edad no solo recibió correazos, sino que estuvo por unos segundos contra la pared y tomado por el cuello.

Martha Luz Páez Cala, coordinadora de la Especializacion en Psicoterapia y Consultoría Sistémica de la Universidad de Manizales, también vio el video. Impresionada por la imagen, instó a la comunidad a indicarles a las autoridades competentes -Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Comisarías de Familia- cualquier hecho que atente contra la integridad física, psicológica y afectiva de un menor de edad.

Sobre el particular tema, Páez indicó: "Todos deberíamos estar atentos a estos sucesos. No podemos permitir la vulneración de los derechos de nuestros niños, tenemos que velar por sus condiciones y futuro. No hay que dejar que se normalicen estas conductas".

VIOLENCIA

La especialista especificó que no solo se agrede desde lo físico, como se observa en el video, que también hay huellas que trascienden lo corporal. Ella habló de cuatro tipos de violencia que afectan el desarrollo de una persona y que, regularmente, tienen incidencia en la autoestima y la seguridad de los pequeños:

- Psicológica. "Acción, palabra u obra que genere en la persona una sensación de minusvalía".

- Verbal. "Aquí caben los insultos, los apodos, las palabras denigrantes, que llevan a que se sientan menos".

- Negligencia. "Se puede hablar de niños cuyas necesidades básicas no están satisfechas no por pobreza, sino por descuido. Son aquellos a los que dejan solos, a los que no atienden, etc".

- Física. "Cuando se llega al contacto y a las lesiones".

SECUELAS

Páez Cala aseguró que la violencia en la infancia deja secuelas a corto, mediano o largo plazo. Que dichas situaciones hacen a un menor retraido e inseguro o controlador y agresivo.

"Puede resultar incapaz de afrontar sus dificultades. También ser muy irritable o quien incentiva el bullying (matoneo). Puede llegar a presentar bajo rendimiento académico, tener poca concentración, ser hiperactivo o desarrollar transtornos de ansiedad, depresión y hasta llegar al suicidio", subrayó.

La psicóloga mencionó los efectos que se pueden ver en los adolescentes: Adicción a las drogas, al alcohol, a las conductas delictivas y antisociales. Contó que con el paso de los años suelen convertirse en personas que no se interesan por los demás y que pasan por encima de los otros sin importarles.

"La violencia intrafamiliar, sin duda, puede afectar las relaciones interpersonales de un adulto. Así mismo, se puede afectar el sistema inmunológico y dar lugar a muchas enfermedades. Los problemas se pueden somatizar cuando el caos es persistente", explicó.

"No hay nada más doloroso que se necesite el apoyo de la familia y esta no lo brinde. En dicho núcleo se espera que haya comprensión y acompañamiento, y es frustrante no encontrarlo": Martha Luz Páez Cala.



"La violencia que reciba un niño no solo lo afecta a él, también a la familia y a la sociedad".