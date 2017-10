Moluscos contagiosos en "Pregúntale al experto"

La lectora Patry Arroyo pregunta:

¿Es normal que una niña de 14 años ya tenga várices? ¿Eso puede pasar también siendo niños?*

Responde: Emermédica.

- No se considera completamente normal que un menor de 20 años pueda presentar enfermedad varicosa de características severas; ahora bien, se considera que en casos de pacientes menores de 15 años estos sean estudiados de manera completa teniendo en cuenta su historia familiar de enfermedad varicosa ya que la predisposición genética puede llevar a su aparición en edades tempranas. De no ser así se recomienda sus estudios complementarios con imageneología diagnóstica para descartar causas secundarias ya que la primaria es completamente idiopática y no se ha descrito su causa como tal.

Las várices pueden aparecer desde niños teniendo en cuenta las características antes mencionadas, pero no es común por tanto siempre se recomienda la consulta con un especialista para definir que no se tengan probables causas secundarias.

El lector Jesús De Voz pregunta:

¿Por qué aparece la dermatitis, qué cuidados se deben tener para que los niños no la contraigan?

- La dermatitis tiene multiples causas y son muchas dado el medio ambiente dentro de las mismas, como también sustancias, polvo, entre otros

Dependiendo de la causa serán los cuidados que se deban tener. La más común en niños es la dermatitis atópica que se caracteriza por aparición de escoriaciones o lesiones de la piel de tipo descamativo y se debe dar claridad que aparece desde la lactancia y puede durar hasta la adolescencia. Normalmente se ve en hijos de pacientes con predisposición de asma, conjuntivis, rinitis, donde se debe evidenciar o reconocer los agentes externos que desencadenan la dermatitis. Muchos de estos tienen que ver con manipulación de dinero o con objetos específicos, entonces para poder manejarla se debe retirar este objeto de uso en el menor para evitar de esta manera los episodios recurrentes.

La lectora Karen Arellano Peinado pregunta:

¿Qué son los moluscos contagiosos y cómo se deben tratar en niños?

Responde la pediatra María Elena Buendía D.

El molusco contagioso es una infección producida por un virus en la piel, afecta comúnmente a niños en etapa escolar, y aquellos que tiene problemas con su sistema inmune.

Se transmite a través del contacto físico, el usar objetos en común con personas infectadas (toallas, albercas). Se trata de una enfermedad autolimitada, pero en algunos casos puede demorar de 6 meses hasta 5 años en desaparecer (en promedio 2 años). Y desde el momento en que se tiene contacto con el virus hasta cuando aparecen las lesiones pueden pasar entre 2 y 8 semanas. Se presenta como pequeñas perlas, brillantes, en cualquier parte del cuerpo, incluso en genitales. Y cuando existe rascado, pueden aparecer más lesiones.

Existen varias modalidades de tratamiento: 1. Extracción: Se utiliza una lanceta o una aguja de bisturí para extraer el cuerpo de la lesión, siempre debe ser realizado por personal médico; 2. Curetaje: Se remueven los moluscos a través de una cureta, con anestesia local; 3. Crioterapia: se aplica Nitrógeno líquido sobre las lesiones; 4. Algunos casos se ha usado Podofilina, Imiquimod en crema, o través de láser.

Siempre se debe explicar a los padres las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones terapéuticas. No siempre es necesario el tratamiento, pero en algunas ocasiones puede acelerar el proceso de resolución.

*Recuerda que este es un espacio de El Universal donde consultamos expertos para resolver dudas o inquietudes de nuestros lectores sobre temas de salud, lo cual no es un diagnóstico. Debes acudir al centro de salud más cercano o a tu médico de cabecera.