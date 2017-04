Mujer, 10 datos que debes conocer sobre el cáncer de cuello uterino

¿Qué tanto sabes del cáncer de cuello uterino? En estos diez datos encontrarán información clave para detectarlo y principalmente, prevenirlo:

1. Cáncer de cuello uterino en el mundo

Cada dos horas se muere una mujer que padece cáncer de cuello uterino en el mundo según el doctor Carlos Humberto Pérez, ginecólogo y miembro de Colpocolombia. Este tipo de cáncer es el cuarto más común en la población femenina y el séptimo en la población general. Según las últimas cifras reportadas por Globocan, al año se presentan 528.000 nuevos casos por este cáncer, de los cuales el 50% tiene consecuencias fatales: esto representa el 7,5% de todas las muertes por cáncer en las mujeres. Nueve de cada diez muertes por cáncer cervical, además, se producen en las regiones menos desarrolladas.



2. Cifras en Colombia



El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años en Colombia según el Ministerio de Salud y Protección Social. Su

prevalencia es de 6,77 por cada 100.000 mujeres según cifras del Observatorio Nacional de Cáncer.



3. El autocuidado es un aliado



Una de las mejores herramientas para prevenir este tipo de cáncer es el autocuidado. Según el doctor Pérez, el tabaquismo, el alcoholismo, la multiplicidad de embarazos, el VIH, la promiscuidad, el comienzo de la vida sexual a temprana edad y la mala nutrición son factores determinantes en el posible desarrollo de la enfermedad. El especialista invita a las mujeres a tener en cuenta estos aspectos e incluir el autocuidado en su vida cotidiana para lograr reducir las probabilidades de contraer el cáncer.



4. Virus del Papiloma Humano



El factor de riesgo más frecuente y con mayor porcentaje es la infección por el virus del papiloma humano. Según el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología la mayoría de las infecciones VPH son transitorias pero el virus es una causa necesaria para desarrollar el cáncer de cuello uterino.



5. Prevención primaria



El primer paso y más efectivo para combatir el cáncer de cuello uterino es la prevención a temprana edad a través de la vacuna contra el VPH. El momento indicado para hacerlo es cuando las niñas están entre los 9 y 14 años y no han estado expuestas al virus.



6. Cita anual con tu salud



El esquema de prevención sugerido indica que las mujeres deben hacerse la citología a partir de los 25 años cada uno o tres años y la prueba de ADN-VPH a partir de los 30 años. Según el doctor Pérez, si las mujeres que tienen una vida sexual activa cumplen con este esquema se lograría reducir la mortalidad por este tipo de cáncer.



7. No dejes que evolucione



El cáncer de cuello uterino tiene una evolución supremamente lenta. “Dependiendo del virus y las condiciones del huésped una infección proliferativa (benigna) se convierte en una infección transformante (premaligna), es decir, se cambia el tipo de célula por una célula precancerosa que puede evolucionar y convertirse en cáncer. Es entonces cuando dejamos de hablar de una infección para hablar de una enfermedad ocasionada por el VPH”, explica el experto Carlos Humberto. Sumado a eso, las patologías causadas por el virus del papiloma humano que producen lesiones precancerosas son asintomáticas y por eso se recomienda a las mujeres asistir a los controles preventivos y así detectar precozmente la enfermedad antes de que evolucione.



8. Población infectada



Más del 70% de hombres y mujeres que son sexualmente activos se infectarán a lo largo de su vida por un VPH según el Instituto Nacional de Cancerología.



9. Disminución del riesgo



La meta es reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 5,5 por 100.000 para el 2021 -es 6,77 por 100.000 actualmente- según el Plan decenal para el control del cáncer del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología[10]. La gran mayoría de muertes ocasionadas por este tipo de cáncer se pueden evitar con los mecanismos de prevención y las revisiones médicas propuestas. Además, si se detecta y se realiza a tiempo el tratamiento, las probabilidades de mejoría son altas.



10. Generar conciencia asegura un futuro mejor



El doctor Carlos Humberto Pérez destaca la importancia de promover campañas de educación enfocadas en la prevención de la enfermedad. “Las mujeres hoy en día no deberían seguir muriendo por un cáncer que tiene solución. A diferencia de muchas enfermedades el cáncer de cuello uterino sí es prevenible”. Del mismo modo, afirma que en Colombia se ha hecho un esfuerzo importante a través de herramientas como la vacuna, la citología y los chequeos para lograr disminuir las cifras de mujeres afectadas por este tipo de cáncer.