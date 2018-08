Mujeres vs. miomas uterinos

Pensando en la salud ginecológica de las colombianas, un grupo de ginecólogos y organizaciones públicas y privadas, lanzan la campaña nacional “Miomas ¡No más!” para sensibilizar sobre la miomatosis uterina y educar sobre los síntomas, para confirmar o descartar que la estén padeciendo y, por supuesto, accedan al tratamiento más indicado.

Según las estadísticas, entre el 40 % y el 50 % de las mujeres en edad fértil presentan miomas en el útero. Esto significa que la mitad de las mujeres en edad reproductiva pueden padecer la enfermedad. Con la campaña se busca que conozcan la enfermedad, tengan presente cuáles síntomas produce y, así, que las pacientes sintomáticas consulten.

El tratamiento de esta enfermedad varía según las necesidades de cada paciente y va desde tratamiento farmacológico hasta el procedimiento quirúrgico. Los síntomas que produce la miomatosis uterina son dolor, hemorragia, sangrado fuera del periodo, infertilidad y anemia, entre otros.

El test de la campaña “Miomas ¡No más!”, para identificar la miomatosis uterina se basa en siete preguntas, que buscan diagnosticar a la paciente para que encienda la alarma si responde positivamente a más de una de las siguientes preguntas:

1. ¿Usted se encuentra entre los 30 y los 45 años?

2. ¿Pertenece a la raza afrodescendiente?

3. ¿Padece de sobrepeso u obesidad actualmente?

4. ¿Presenta dolor en su abdomen bajo, cuando tiene su periodo menstrual?

5. ¿Sufre de abundante sangrado cuando tiene su periodo menstrual o fuera de éste, tiene que usar toallas higiénicas especiales?

6. ¿Cuando tiene la menstruación prefiere no salir de su casa, usar ropa especial o no salir a paseos?

7. ¿En el último año, a pesar de intentarlo, no ha podido quedar embarazada?

Se ha demostrado que al detectar de forma temprana la enfermedad es posible evitar la cirugía y una vez la mujer realiza el tratamiento su calidad de vida mejora notablemente.

¿Qué son?

Los miomas uterinos son tumores benignos originados en el músculo liso. A menudo, los miomas causan un sangrado uterino anormal, dolor y presión pelviana, síntomas urinarios e intestinales y complicaciones del embarazo.

- El diagnóstico se realiza por examen pelviano, ecografía y otros métodos de diagnóstico por imágenes.

- El tratamiento de las pacientes sintomáticas depende del deseo de fertilidad de la paciente y su voluntad de conservar su útero.

- El tratamiento puede incluir anticonceptivos orales, terapia preoperatoria con hormona liberadora de gonadotropina para achicar los miomas, terapia con progestágenos, y procedimientos quirúrgicos más definitivos (p. ej., histerectomía).