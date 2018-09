Ojos, la ventana para detectar enfermedades

La pupila en sí, con sus propios nervios y músculos, puede mostrar signos de que algo no va bien./ // 123RF

“Como ocurre con la piel, que puede reflejar otras enfermedades, los ojos también pueden manifestar señales de otras enfermedades” que no son propias de ellos y de la visión, explica Ana Albandea, doctora del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

La pupila en sí, con sus propios nervios y músculos, puede mostrar signos de que algo no va bien. “Los reflejos pupilares son algo básico en cualquier exploración. Si esos reflejos son normales o están alterados nos pueden ayudar a ver si hay una enfermedad u otra”, como patologías del sistema nervioso central, enfermedades neurodegenerativas, accidentes vasculares, traumatismos…

Este apoyo de la oftalmología para confirmar e incluso dar la señal de alarma de enfermedades del organismo, hace que sea recomendable que pacientes con factores de riesgo acaben acudiendo a revisión derivados por el médico de cabecera.

Cáncer

La detección del cáncer a través del ojo no es tan habitual, pero a veces esa ventana ocular puede mostrar alguna huella. “Aunque es menos frecuente, la aparición de un lunar o mancha en la retina podría detectar un carcinoma de pulmón, y cuando esto es así pedimos estudios que confirmen la sospecha de encontrarnos ante una metástasis coroidea de dicho tumor”, afirma el doctor David Antolín, director médico de Clinilaser de Madrid.

La doctora Albandea también indica que lo habitual es observar en el ojo una afectación tumoral pero, precisa, “tampoco es lo más frecuente que a través del ojo se diagnostique un cáncer ubicado en otra parte del organismo”.

Según la oftalmóloga, existen algunos tipos de linfoma que se reflejan en el fondo de ojo. “Podemos ver metástasis que afectan al ojo y a su órbita procedentes de tumores en otras partes del cuerpo, pero no es lo habitual que se produzca un primer diagnóstico a nivel ocular”.

Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que puede afectar a todas la partes del cuerpo y de forma específica a los ojos.

“A las personas diabéticas sí es necesario hacerles controles anuales oftalmológicos”, indica la doctora del Hospital Ramón y Cajal.

Por eso, al asomarse al fondo de ojo “vemos cómo están las arterias y venas porque la vascularización de la retina se afecta de forma muy peculiar en el paciente diabético”.

Estas señales se muestran de múltiples maneras: como pequeñas dilataciones de capilares, como puntos rojos o microaneurismas, como hemorragias en la retina o como exudados (una especie de sustancia amarillenta) en el fondo de ojo.

“Lo más típico en los diabéticos son los exudados y las hemorragias en la retina. Tenemos que completar con otras pruebas, pero los pacientes diabéticos, incluso asintomáticos, tienen que venir todos los años, es un sector de la población muy controlada”, manifiesta la doctora.

Esclerosis múltiple

“Se trata de una enfermedad desmielinizante que cursa en brotes y en cada brote puede afectar a cualquier afectación nerviosa de cualquier parte del cuerpo y de forma muy concreta puede haber una afectación en el ojo”, explica la doctora.

La esclerosis múltiple provoca una inflamación del nervio óptico con pérdidas de visión agudas y bruscas. “Tampoco es normal -añade- que diagnostiquemos una esclerosis múltiple por una afectación ocular, pero a veces ocurre”.

“En un paciente con un diagnóstico de esclerosis múltiple, los neurólogos siempre les recomiendan que ante cualquier problema visual deben consultarlo con el oftalmólogo, incluso que vayan a urgencias”, apunta.

“A veces, vemos pacientes con una pérdida de visión, pero que no tiene ningún diagnóstico todavía. Por las características de esa pérdida de visión podemos ayudar a descartar o no una esclerosis múltiple, pero los oftalmólogos no hacemos el diagnóstico de esta enfermedad, los derivamos a neurología”, apostilla la doctora.

Enfermedades hepáticas

La enfermedad de Wilson se produce en personas que no eliminan correctamente el cobre por lo que se deposita en determinados tejidos. El cobre liberado por el hígado, sale directamente al torrente sanguíneo, causando graves daños en el cerebro, los riñones y los ojos.

“El cobre se deposita en capas de la cornea y en el microscopio se ve de un color marrón verdoso, síntoma que puede apoyar el diagnóstico de médicos internistas y de digestivo”, explica la oftalmóloga.

Tiroides

Los pacientes con problemas de tiroides es una población que, a lo largo de su vida, puede tener alguna alteración ocular.

En este campo sí hay signos oftalmológicos que permiten al especialista en ojos hacer un diagnóstico previo y derivar al endocrinólogo.

“Son pacientes que tienen los ojos como espantados, más abiertos, párpados muy hinchados y que, a veces, ven borroso”, argumenta la doctora.

Hipertensión arterial

Ante un paciente con crisis hipertensiva, con un nivel de presión arterial por encima de 20, es necesario someterle a un fondo de ojo, pero en pacientes hipertensos controlados “realmente no sería necesario esa revisión rutinaria de ojo”.

El estrés

El estrés es un trastorno que también puede dar la cara a través de los ojos. El temblor de párpados o la inflamación de los glóbulos oculares son algunos de los síntomas.

Según el doctor David Antolín, “incluso podríamos llegar a ver borroso o distorsionado y a perder la visión de forma momentánea y repentina. El motivo se debe a una coroidopatia serosa central, causada por una inflamación de la mácula”.

“Se trata de un cuadro transitorio -agrega-, por lo que no precisa de tratamiento oftalmológico en la mayoría de los casos, pero que nos alerta de que el estrés que padecemos ha llegado a niveles demasiado altos y que deberíamos vigilar”.

