Ovarios poliquísticos, mejor con tratamiento

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es común en la mujer y ocurre cuando no hay ovulación normal y además hay exceso de andrógenos, es decir, de “hormonas masculinas”. Según estudios, este síndrome se presenta con mayor frecuencia en mujeres obesas y diabéticas con resistencia a la insulina.

Debido al SOP, los ovarios presentan múltiples quistes o folículos en un número mayor del usual, afectando la fertilidad de la mujer o incluso aumentando el riesgo de cáncer de endometrio.

¿Cómo se manifiesta?

“Cuando se manifiesta el ovario poliquístico en la juventud, tienden a afectarse algunas de las principales características de la mujer: la menstruación se torna irregular, hay problemas en la piel como acné y aumento de vello. Por lo cual, es importante prestar atención a estos cambios hormonales y comentarlos a su ginecólogo, ya que la ausencia de ovulación y este tipo de alteraciones del SOP no afectan únicamente la fertilidad, si no podrían traer otras complicaciones graves para la salud”, explica Germán Tovar, ginecólogo de Reprotec.

Eduardo Castro, médico especialista en endocrinología ginecológica e infertilidad, responde otras 3 dudas respecto al SOP:

1. ¿Los quistes de ovario pueden o deben extirparse?

“Existen muchos tipos de quistes en el ovario algunos de ellos deben operarse especialmente cuando su tamaño o patrón de crecimiento lo ameritan, sin embargo los quistes del ovario poliquístico son una consecuencia de un desorden hormonal que responde mejor al tratamiento médico que a la cirugía”.

2. ¿Cuáles son las causas del síndrome de ovario poliquístico?

“Las causas últimas del síndrome de ovario poliquístico se desconocen. Se sabe sin embargo que existe una tendencia familiar, es decir que las hijas de mujeres que sufren síndrome de ovario poli quístico tienen un mayor riesgo de presentar la enfermedad. En otras pacientes el aumento rápido y desmedido de peso puede producir cambios hormonales que desencadenen la enfermedad”.

3. ¿Cuál es la probabilidad que debido a este síndrome la mujer no quede embarazada?

“Las mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico presentan anovulación, es decir que no tienen una ovulación normal, lo cual reduce en una forma muy importante sus posibilidades de embarazo. Aproximadamente el 20% de todas las parejas infértiles presentan problemas de anovulación, por fortuna su tratamiento es relativamente sencillo mediante medicamentos conocidos como inductores de ovulación”.

(...)

Cuando una paciente con dificultades para tener embarazo consulta a su médico, el síndrome de ovario poliquístico es uno de los diagnósticos más frecuentes, ya que estas mujeres tienden a ovular menos y en ocasiones dejan de hacerlo.

“Un primer paso para lograr el embarazo en mujeres con SOP y sobrepeso u obesidad es la dieta y el ejercicio, ya que facilitan la restauración de la ovulación. Si esto no es posible se puede tratar con pastillas inductoras de ovulación, medicamentos inyectables y en caso de que las opciones anteriores no funcionen, se acude a un procedimiento de fertilización in vitro”, dice el doctor Castro.