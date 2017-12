Para superar la disfunción eréctil sin pastillas...

¿Qué se siente un hombre cuando muere de ganas por hacerle el amor a su pareja, pero su pene no le responde? ¿Frustración? Sí, también tristeza y una impotencia que traspasa lo sexual para meterse en lo emocional.

Según el urólogo norteamericano, David Sussman, la disfunción eréctil “es la incapacidad persistente para conseguir y mantener una erección suficiente para llevar a cabo una relación sexual satisfactoria”.

Sussman llegó a Cartagena para operar gratis a tres pacientes colombianos que padecen de disfunción eréctil severa, en el Hospital Universitario del Caribe. El urólogo fue invitado por la Asociación Colombiana de Urología, Boston Scientific Colombia y la Universidad de Cartagena. “Vengo desde Estados Unidos a colaborar en un programa con los residentes, con las personas que se están especializando en urología, con algunos médicos, para compartir unas técnicas para restaurar la erección por medio de unos dispositivos o prótesis peneanas. La idea es entrenar a los profesionales colombianos para que las implementen acá”, explicó. También contó que los pacientes que operarán hoy son hombres entre los 50 y 70 años que padecen disfunción eréctil severa, y que fueron escogidos por el staff de médicos del HUC. Sussman y el urólogo colombiano Alejandro Carvajal, que también estará en las cirugías, aclararon algunas dudas sobre la disfunción eréctil y sobre cómo esta enfermedad se puede tratar con prótesis.

1. ¿Cuál es la diferencia entre la prótesis y usar medicamentos como el Viagra?

-Las pastillas son utilizadas en hombres con disfunción eréctil, pero las prótesis peneanas son una excelente opción en aquellos pacientes en los que fallan las pastillas o en quienes no las toleran, no pueden recibirlas por algún motivo médico o simplemente no las quieren recibir y tienen una disfunción eréctil severa.

2. ¿Qué tanto éxito tienen las cirugías de implante peneano?

-La cirugía es muy exitosa, y el secreto de ese éxito está en escoger el paciente adecuado. La cirugía cumple con su cometido en más del 95% de los pacientes.

3. ¿En qué casos un hombre puede recurrir a estas prótesis?

-Normalmente, los pacientes que no responden al tratamiento médico de la disfunción eréctil son buenos candidatos para este tipo de cirugías. También los señores que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, con complicaciones que los han llevado a una disfunción eréctil severa, son buenos candidatos para las prótesis.

4. Los implantes solucionan la erección, pero ¿afectan también el tamaño y grosor del pene?

-Lo más importante para la prótesis peneana es restaurar la función eréctil, tratar de volver a tener una erección. Muchas veces durante la cirugía se puede hacer lo mejor posible para ayudar a tener más tamaño, pero el verdadero objetivo es restaurar la erección. Hay modelos que pueden lograr más tamaño, pero no será mucho más de lo que el paciente tiene.

5. ¿Cómo influye la curvatura del miembro en los pacientes que quieren un implante?

-La curvatura puede ser un problema en algunos hombres cuando es muy severa y puede requerir cirugías adicionales a la prótesis peneana, incluso en diferentes tiempos. Se puede hacer una cirugía primero para corregirla y luego hacer la prótesis de pene.

6. ¿Qué precio tienen normalmente?

Nuestro sistema de seguridad social cubre o debería cubrir los implantes peneanos, pero algunas veces es un poco lento. La mayoría de las veces los pacientes no tendrían que pagar, pero si tuvieran que pagarlos, hay implantes que van desde los 7 u 8 millones hasta los 30 millones de pesos, según el tipo de implantes, sin contar con los gastos asociados al hospital o los gastos médicos.

7. ¿La cirugía va al pene o a los testículos?

-En el pene. Se hace una incisión muy pequeña en los genitales y abrir el pene para poner la prótesis. Hay técnicas mínimamente invasivas, sencillas y cortas. Algunas veces pueden irse para la casa el mismo día.

8. ¿Cuánto tiempo debe esperar para tener relaciones sexuales tras la cirugía?

-Seis semanas.

9. ¿Hay alguna contraindicación?

-Sí, primero debemos ser cuidadosos con la edad. Es importante que el paciente tenga la destreza en las manos para manipular la prótesis. Si tiene alguna dificultad en las manos es mejor no poner la prótesis. Y que el paciente no tenga ninguna contraindicación para ir a cirugía, si un paciente tiene una enfermedad pulmonar o cardiaca severa, no puede entrar a quirófano ni para una prótesis, ni para nada.

10. ¿Cómo se manipula la prótesis?

-La mayoría, las inflables, se tienen que manipular con una bomba que está en el escroto y hay que inflarla para lograr la erección.

11. ¿La prótesis influye en el orgasmo o la eyaculación?

-La prótesis es para restaurar la erección, normalmente, si el paciente podía llegar al orgasmo y era sensible a los estímulos sexuales antes de la cirugía, los va a tener después de la cirugía también. No afecta en nada el orgasmo, ni la eyaculación.