Por el consumo inteligente de alcohol

Hace unos días, más de 2.500 empleados de Bavaria decidieron dejar sus escritorios para unirse voluntariamente a una jornada de sensibilización nacional sobre el consumo inteligente de alcohol.

Los trabajadores de la cervecera salieron a las calles de Colombia y visitaron establecimientos ubicados alrededor de universidades, para hablarle a la gente sobre tips de consumo inteligente.

Algunos de los tips son muy sencillos y es indispensable que usted sepa:

- Toma agua o cerveza sin alcohol entre tragos, así ayudamos a los riñones a desalojar más rápido los residuos metabolizados y, sobre todo, a no deshidratarse.

- En el proceso no solo se pierde agua, sino también minerales, ya que el alcohol inhibe la hormona antidiurética y la producción de orina aumenta.

- Nuestro organismo se compone de 2/3 partes de agua que ayudan al transporte de nutrientes, y después de una noche de excesos podemos llegar a derrochar el equivalente a un 1% del peso corporal.

- Asegúrate de comer antes y mientras tomas alcohol

- Cualquier alimento que consumas antes o durante la ingesta de alcohol, ayudará a disminuir las concentraciones de alcohol.

- Ayudan a absorber el alcohol antes de que llegue al hígado.

- Si no has comido, la absorción del alcohol es más rápida y te afectará más rápido.

Planea tu regreso a casa. Si vas a tomar, no manejes

- El riesgo de sufrir un siniestro mortal es 17 veces mayor para una persona que conduce bajo los efectos del alcohol

- El consumo de alcohol, incluso en cantidades relativamente pequeñas, aumenta el riesgo de verse involucrado en siniestros viales.

- Beber deteriora las funciones esenciales para una conducción segura, como la visión y los reflejos.

“Celebramos la vida y queremos que toda experiencia con nuestros productos sea siempre positiva. Llevando este mensaje de consumo inteligente, buscamos aportar a una Colombia Mejor, más sostenible y más responsable”, explicó Ángela Sánchez.