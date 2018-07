¿Por qué debemos tomar agua?

Alguna vez escuché a una amiga decir que ella no bebía agua porque no le gustaba el sabor. Ella prefería el té, la gaseosa, los jugos, el café... en fin, todo líquido que no fuera agua.

“¿Es en serio?”, me pregunté. Y es que beber agua es necesario para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo.

Recientes investigaciones señalan que es aconsejable beber incluso aunque no se tenga sed, pues aunque la sensación de sed permite satisfacer nuestras necesidades de agua, no siempre ocurre así. El mecanismo de la sed aparece cuando el proceso de deshidratación ya se ha iniciado.

Según un estudio de las nutricionistas María del Pilar Vaquero y Ana María Pérez, el agua ya se considera un alimento.

“Aunque dependemos de ella, nuestro organismo no es capaz de sintetizarla en cantidades suficientes ni de almacenarla, por lo que debe ingerirse regularmente. Por ello, el agua se puede considerar un verdadero nutriente que debe formar parte de la dieta en cantidades mucho mayores que las de cualquier otro”, explican.

Sí, ¿pero no?

Por su parte, el nefrólogo José Carlos Peña explica que beber más agua es recomendado “para individuos en climas secos y cálidos, quienes tienen una necesidad mayor. Lo mismo que sujetos que se someten a ejercicio físico fatigante o efectúan vuelos intercontinentales”.

Sin embargo, él afirma que los humanos estamos bebiendo más agua de lo necesario, contrario a la teoría de que “entre más agua bebemos es mejor para nuestro cuerpo”.

Según él, “el agua que debe ingerirse además de la dieta, debe ser en los sujetos normales 470 mL/día y en aquellos con daño renal 1,140 mL/día. Los humanos por razones culturales y sociales bebemos mucho más que lo señalado. Pero realmente no necesitamos ese exceso de líquido para que nuestro riñón funcione óptimamente”, afirma.

Funciones del agua

- El agua contribuye al mantenimiento del pH, esencial para la vida, ya que la actividad de muchos procesos, como por ejemplo la actividad enzimática, es pH dependiente.

- El agua es imprescindible para mantener el volumen celular, un requisito importante para la vida.

- Es el vehículo para el transporte de hormonas, metabolitos y otras muchas sustancias en la sangre.

- Actúa como lubricante: la saliva lubrica la boca y facilita la masticación y la deglución, las lágrimas lubrican los ojos y limpian cualquier impureza.

- Proporciona flexibilidad, turgencia y elasticidad a los tejidos.

Lo más importante es que el agua es el medio en el que se producen las reacciones físico-químicas de la vida celular. Partiendo de aquí, claro que es imprescindible que no dejemos de tomar agua.