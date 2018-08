¿Por qué es importante vacunar a su mascota?

Las mascotas hacen parte de nuestra vida, por lo tanto su salud también debe ser una prioridad. Ellos necesitan acudir al veterinario y ser atendidos en casa de manera integral.

Están en permanente contacto con los humanos y por eso, si no se les revisa con frecuencia para descartar enfermedades, pueden afectarnos en caso de cualquier mordedura o arañazo.

Según cifras obtenidas por Boehringer Ingelheim Animal Health, entre el 2006 y el 2017 aumentó en un 60% la tenencia de animales de compañía, pasando de 830 mil a 2.096.000 mascotas. De ellas, la mayoría son perros.

Según KidsHealth, los perros y gatos pueden transmitirle al humano:

- La infección por Campylobacter (o campilobacteriosis).

- La enfermedad por arañazo de gato. (Si está infectado por la bacteria Bartonella henselae).

- La rabia.

- La fiebre maculosa de las montañas rocosas.

- La toxocariasis(provocada por la lombriz parasitaria Toxocara).

- La toxoplasmosis (Por un parásito presente en las heces de los gatos).

- Las aves mal cuidadas por su parte, pueden transmitirnos criptococosis y los reptiles enfermedades como la salmonelosis.

- Hablando de perros y gatos, se constató que cerca del 15% de los dueños no han vacunado a sus mascotas en el último año, y un 25% no las desparasita con frecuencia. La gran conclusión es que esto se debe a falta de conocimiento.

10 consejos

1. En cada etapa de vida de un perro (desde cachorros hasta su adultez) los cuidados son diferentes.

2. Durante los primeros meses de vida los cachorros necesitan ser vacunados.

3. La vacunación ayudará a proteger a los caninos contra enfermedades severas y potencialmente fatales, como la parvovirosis, el moquillo, la leptospirosis, la rabia, entre otras.

4. Cuando se cierra el ciclo inicial de vacunación, es recomendable reforzar la dosis cada año.

5. Posterior a la vacunación de los perros, se pueden producir síntomas leves como cansancio, fiebre baja, disminución del apetito o dolor ligero por un corto tiempo. Si son muy severos o persisten por más de 48 horas, se debe acudir al médico veterinario.

6. Realizar rutinas de desparasitación periódicamente trae beneficios para los perros y para quienes conviven con ellos, de modo que se preserva la salud de todos en el hogar.

7. El control de pulgas y garrapatas (parásitos externos) debe hacerse de forma permanente para evitar mayores problemas de salud.

8. Existen parásitos internos que pueden ser transmitidos de animal a hombre, los cuales no son evidentes para el dueño, pero sí pueden afectar la salud de todos los miembros de los hogares.

9. Las mascotas que tienen unas buenas condiciones de vida en el hogar y reciben cuidados veterinarios adecuados viven mejor y más tiempo.

10. Es importante que los perros realicen ejercicio regular, estén hidratados y gocen de una buena alimentación.

Plan de vacunación para perritos

Para cachorros:

1. Parvovirosis: 45 días de nacido (45 días)

2. Pentavalente + Coronavirus: 15 días después de la 1ra vacuna (60 días)

3. Pentavalente + Coronavirus: 15 días después de la 2da vacuna (75 días)

4. Pentavalente: 15 días después de la 3ra vacuna (90 días)

5. Rabia: 30 días después de la 4ta vacuna (120 días)

6. Tos de las perreras: a los 6 meses de vida del cachorro.

Para adultos:

1. Polivalente

2. Tos de las perreras cada 6 meses.

Si el perro ya es adulto y no se sabe si alguna vez se ha vacunado:

1. Polivalente

2. Rabia

3. Tos de las perreras.