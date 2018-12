Prepare su estómago para la cena de hoy

“Recordemos que el resultado del estado nutricional es un equilibrio entre lo que se come y la energía que se gasta. Si es más lo que come que lo que gasta, entonces inevitablemente va a subir de peso y normalmente en diciembre esto es común”, dice la nutricionista.

Katherine Franco Hoyos, docente de la Facultad de Ciencia de la Nutrición de la Universidad CES, dice que en Nochebuena la intención no es privarnos de la alimentación tradicional de la época, “sino comer con moderación mirando la cantidad de alimentos que se ingieren y la frecuencia en que se consumen”.

No hay nada peor que pasar las fiestas con dolores estomacales, indigestión, diarrea y arrepentidos por no habernos controlado a tiempo.

Fraccionar para no tener tanto apetito

“También debemos aumentar el gasto de energía, así que la recomendación importante es también si ya se tiene un hábito, tratar de practicar alguna actividad física, no dejarla de lado”.

Franco explica que es importante fraccionar la alimentación y comer varias veces al día comidas moderadas, para que así cuando llegue el banquete o esa cena navideña, no vaya a tener tanto apetito y controle mejor la cantidad de calorías de la noche.

Y además puede llegar la acidez

Según especialistas, entre los factores desencadenantes de la acidez estomacal, relacionados con los hábitos alimenticios y de estilo de vida, están: comer porciones grandes y ciertos alimentos como cebollas, chocolate, menta o hierbabuena, comida con mucha grasa, frutas cítricas, ajo, alimentos picantes, y tomates o productos con base de tomate; beber alcohol, jugos cítricos, bebidas con cafeína y/o con gas; fumar; y/o cenar justo antes de irse a la cama. Esto debe tenerlo siempre en mente

Según la doctora María Fernanda Vargas, gerente Médico de Takeda, “para los episodios esporádicos de acidez estomacal, los antiácidos de venta libre, algunos de los cuales se pueden comprar sin receta médica, son una buena opción terapéutica; siempre y cuando no haya signos de alarma relacionados como vómito con sangre, pérdida de peso no intencional, dolor intenso que no mejora a pesar del tratamiento, entre otros”.