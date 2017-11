Que las Fiestas no lo lleven al médico

Si usted es de los que les gusta ensuciarse en estas fiestas novembrinas con cuanta sustancia encuentre (llámese espuma, maizena, azulín) debería leer esta nota.

El mal uso de estos productos puede traer consigo alergias en el tegumento cutáneo, además de afecciones oculares y respiratorias, señala la Dermatóloga Diana Carrasquilla.

En caso de que entre a los ojos se produce irritación ocular, que es la respuesta que producen cuando entran en contacto con una situación o agente irritante. Es cuando los ojos se enrojecen y/o lagrimean y en casos graves hay secreción, dolor o problemas de la visión.

En la piel

“Debemos tener en cuenta diferentes recomendaciones y saber que el juego agresivo con estos elementos causa serios problemas, especialmente en aquellos que sufren de asma severa, dermatitis y bronquitis crónica”, continúa Diana.

Estas sustancias al reaccionar en la piel, pueden producir efectos de tipo irritativo o alérgico, debido a los diferentes componentes volátiles. Los síntomas de estas afecciones son irritación en la piel y mucosas, sarpudillo, escozor, ardor, enrojecimiento, edemas, además de resequedad en el cuero cabelludo.

Y como en El Universal no te queremos ‘aguar’ la fiesta, estas son las recomendaciones de la dermatóloga:

- El envase que contenga estas sustancias debe contar con el sello de seguridad. La integridad del producto es fundamental.

- No rociarse ni rociarle el producto a otra persona en el área del rostro ya sea en boca, ojos, nariz y oídos.

- Se debe hacer uso responsable y mesurado de estas sustancias.

- No ingerir el producto.

- No hacer combinaciones peligrosas, es decir no mezclar con otras sustancias irritativas como químicos, tintes, colorantes etc, que a veces son utilizadas en estas fiestas

- Algunos pacientes experimentan reacciones acneiformes (erupciones, granos en la piel), luego del contacto con estas sustancias

- Usar bloqueador solar, el cual debemos aplicarlo antes de salir a disfrutar los eventos

- Si usted tiene la piel delicada, mejor evite el contacto con estas sustancias.

- Lavar la piel “solo” con abundante agua para evitar hipersensibilidad a alguno de los componentes.

- Si persiste la irritación o malestar en la piel, acudir al especialista de inmediato.