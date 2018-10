¿Qué sabes de las personas con enanismo?

Mañana se celebra el Día mundial de las Personas de Talla Baja y por eso es necesario crear conciencia sobre esta condición, que no es una enfermedad. // Cortesía

Colombia no está pensada para personas con enanismo. Subir a un bus, utilizar un cajero o abrir una puerta son situaciones que los ponen en aprietos. Pero no es solo eso.

“El enanismo no inspira ternura, sino risas” dice Kary, profesora y conferencista, de talla baja. “Aún hay gente que nos toma fotos en la calle, o nos toca la cabeza porque ‘damos suerte’”.

Lo define como humor que humilla y por eso, junto a Carolina Dulcey, saca adelante el proyecto ‘Si me ves: a la altura de las circunstancias’, con el que busca sensibilizar a la comunidad frente a las personas con enanismo.

A través de una cartilla donde una persona de estatura baja explica cómo es vivir con su condición, y a través de conferencias en colegios, empresas y universidades, buscan educar a la sociedad para que no discrimine, no señale, no excluya, ni rechace. “En Cartagena ya hay dos fundaciones: Pequeños con Visión Grande y Gaman, que tratan de visibilizar a las personas de talla baja”.

Y es que hay un estigma en cuanto a la palabra ‘enano’, que se va a lo denigrante.

“El enanismo es una condición, así que preferimos que nos llamen personas de talla baja o personas con enanismo”, refiere.

Personas con enanismo

Una persona con enanismo, según Mayo Clinic, es aquella que en su edad adulta mide 1.25 m o menos, y debe decirse que la estatura promedio de un adulto con enanismo es 1.22 m.

La causa del enanismo está en las displasias esqueléticas, que corresponden a un extenso y heterogéneo grupo de alteraciones en la formación y crecimiento de los huesos y cartílagos.

Estos defectos óseos se clasifican en osteocondrodisplasias, acondroplasia (la más común), displasia tanatofórica, hipocondroplasia o displasia diastrófica, acondrogénesis, entre muchas otras.

Siendo así, cuando una persona es de estatura baja, ocurre que:

- Tiende a subir de peso, por lo tanto se recomienda tener un peso estable.

- Sufre de la columna, sobre todo en la edad mayor.

- Tiene arqueamiento de piernas

- Sufre de artrosis

- Le cuesta caminar

- En su mayoría los niños nacen con hidrocefalia.

- Nace con problemas de oído.

- Tiene problemas respiratorios.

Algo muy importante que hay que decir, es que la parte cognitiva de las personas de talla baja es totalmente normal.

Día Mundial de Personas de Talla Baja

Mañana se celebra el Día mundial de las Personas de Talla Baja. “La idea surgió de un equipo de asociaciones a nivel mundial, liderada por México pues desde hace ya 6 años se viene celebrando este día países del mundo, ante lo cual muchos otros se han sumado”, explica Kary.

La norma que decretó ese día en Colombia es la Ley 1856, promovida por Alexis Calvo, presidente Nacional de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja.

“El objeto de la presente ley es la inclusión de un grupo humano, desarrollando el principio constitucional de la Igualdad en relación a las personas de talla baja, entendidas como aquellas que tienen trastorno del crecimiento de tipo hormonal o genético, caracterizado por una talla inferior a la medida de los individuos de talla promedio colombiano, haciéndolas visibles dentro del territorio nacional”, reza.

“Muchas veces el ser humano juzga y señala, idealiza o rechaza de acuerdo a lo que a simple vista ve, sin darse permiso de conocer a la persona. Lo que queremos es llegar a la ONU para que ya sea un día reconocido en todos los rincones del mundo, para que los niños de talla baja que vienen no se encuentren con una sociedad que señale, que discrimine, que se ría, sino con una sociedad que los acoja”, finaliza Kary.