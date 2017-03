Relacionan el sexo oral con el cáncer bucal

Aunque no hay cifras concretas, se ha establecido que la incidencia del cáncer en cabeza y cuello se ha disparado y que la Costa Caribe en general sería la zona de Colombia donde más casos se presentan.

La advertencia la hace el cirujano oncólogo de cabeza y cuello, de la Universidad de Buenos Aires, Alfredo Einstein Viana, quien, junto con otros investigadores de una clínica oncológica de la ciudad de Montería, IMAT Oncomédica SA., trabajan en el perfil epidemiológico de esta enfermedad en el país.

“Parece que el epicentro está en Córdoba. Seguramente hay un factor de riesgo asociado a la actividad agro-industrial y la minería. Otros factores de riesgo son el tabaquismo, el alcohol, y mucha gente en esta zona del país tiene la costumbre del ‘fumador invertido’, es decir que fuman con el fuego hacia dentro de la cavidad oral lo cual es muy riesgoso. No sólo he visto tumores en estadíos muy avanzados sino con comportamientos biológicos muy agresivos. Estoy sorprendido por el número de casos”, empieza.

El cáncer de cabeza y cuello comprende la zona del cuerpo que se extiende desde la clavícula hasta la base del cráneo. De ahí su complejidad, ya que involucra numerosos e importantes órganos como la glándula tiroides, glándulas salivales, boca, lengua, nariz, senos paranasales, oídos, ojos y no pueden dejar de mencionarse los nervios y los vasos venosos y arteriales que los irrigan, entre ellos las arterias carótidas y las venas yugulares. No solo se ven afectados los órganos mencionados sino que también se alteran funciones muy importantes como la respiración, la deglución, el habla, y también la apariencia estética de la persona afectada. Estadísticamente produce 128 mil decesos por año, siendo la sexta causa de muerte por cáncer en el mundo.

Relación sexo oral - cáncer

Pero existe un tipo específico de cáncer que está absorbiendo con fuerza la vida de los pacientes, haciendo que pese a los esfuerzos y avances oncológicos, su sobrevida sea modesta: el cáncer en la cavidad bucal.

“Todos los cánceres de cabeza y cuello están en una meseta con tendencia al descenso pero el de orofaringe (amígdalas, paladar blando y base de lengua) se ha disparado, debido seguramente a una común práctica sexual que es el sexo oral y que facilita el contagio con el virus del papiloma humano o HPV”, afirma el especialista.

De acuerdo a sus investigaciones desarrolladas en el Hospital de Oncología Marie Curie de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de una serie de pacientes con cáncer de cavidad oral, un 10 a un 20 % de esos casos no tenían ningún riesgo asociado, es decir que quienes lo padecían no fumaban ni tomaban alcohol. “En esas situaciones es donde está involucrado el virus del papiloma humano (VPH), del cual hay más o menos 100 serotipos. Los serotipos 16 y 18 particularmente son los que se asocian a cáncer en cuello uterino, cavidad oral y orofaringe. Tener sexo oral expone a la persona a una carga viral altísima de transmisión del virus HPV”.

Los hombres, serían quienes estarían aún más expuestos a las consecuencias, pues de acuerdo al especialista, “inmunológicamente no somos tan resistentes, es decir que no nos defendemos tan bien como las mujeres. Así que el riesgo de una mujer que tiene sexo oral respecto a quienes no lo hacen no varía mucho, pero en el hombre sí aumenta dos veces más el riesgo de padecer un cáncer en las amígdalas o en la garganta”.

Este tipo de cánceres empieza con úlceras o tumoraciones pequeñas que crecen progresivamente hasta alcanzar un volumen considerable y llevar a deformidades anatómicas y funcionales, con gran impacto en la salud física y mental del paciente. “Al ser una enfermedad “visible”, más del 70% de quienes la padecen se automarginan, se deprimen, se esconden, no piden ayuda hasta que ven que solos no van a salir. El cáncer de cabeza y cuello casi nunca presenta un síntoma específico. Sólo cuando está relativamente avanzado da síntomas porque ya tiene un volumen tumoral elevado, al punto que empieza a molestar, produce dolor, dificultad para tragar, cambios en la voz, dolor en los oídos o mal aliento. Pero inicia como una úlcera... como un tumor pequeño y crecer le lleva cierto tiempo”.

Es importante entonces, la prevención para aumentar la tasa de sobrevida, (que mundialmente sólo llega a un 35 %).

En el caso del cáncer en la cavidad oral, un examen clínico al presentar estas pequeñas úlceras puede hacer la diferencia.

Dato

Los cánceres que se originan por el hábito de cigarrillo y alcohol, son más difíciles de tratar que el que surge por el virus del papiloma humano, sin embargo, el tratamiento precoz y oportuno mejora la sobrevida.