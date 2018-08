Revisar el correo laboral después del trabajo es perjudicial para la salud

Un equipo de investigadores de Virginia Tech en Pamplin College of Business, EE.UU, han realizado un estudio demostrando que revisar el correo del trabajo después de la jornada laboral provoca daños en la salud del trabajador y de sus familiares.

"Las demandas competitivas de las vidas laborales y extralaborales presentan un dilema para los empleados, que desencadena sentimientos de ansiedad y pone en peligro el trabajo y la vida personal", ha declarado William Becker, profesor asociado de administración de Virginia Tech en Pamplin College of Business.

De esta forma, el estudio demuestra que los empleados no necesitan pasar tiempo real en el trabajo fuera de horas para experimentar los efectos nocivos. Las meras expectativas de disponibilidad aumentan la tensión para los empleados y sus seres queridos, incluso cuando los empleados no realizan un trabajo real durante el tiempo no laboral.

A diferencia de "las demandas relacionadas con el trabajo que agotan los recursos de los empleados, físicos y psicológicos, al requerir tiempo fuera de casa, el impacto insidioso de la cultura organizacional siempre no suele explicarse o disfrazarse como un beneficio: mayor conveniencia, por ejemplo, o mayor autonomía y control sobre los límites de la vida laboral", ha expuesto Becker.

"Nuestra investigación expone la realidad: los 'límites flexibles de trabajo' a menudo se convierten en 'trabajo sin límites', comprometiendo la salud y el bienestar de un empleado y su familia", ha señalado el especialista.

Si la naturaleza de un trabajo requiere la disponibilidad del correo electrónico, "tales expectativas deben establecerse formalmente como parte de las responsabilidades del trabajo", además conocer estas expectativas por adelantado puede reducir la ansiedad en los empleados y aumentar la comprensión de los miembros de su familia.

En cuanto a los empleados, la atención plena puede ayudar a los empleados a "estar presentes" en las interacciones familiares, lo que podría ayudar a reducir los conflictos y mejorar la satisfacción de las relaciones.