¿Sentimientos de tristeza en fin de año?

Por diversos motivos, a veces las fiestas de diciembre se relacionan con tristeza y depresión.

Por la pérdida de un ser querido, no tener pareja, creer que no hemos alcanzado ninguna meta o estar lejos de nuestros familiares, es posible que en estas fechas no se pueda disfrutar con alegría. Incluso, no tener dinero para cumplir con todos los gastos que ‘acarrea la Navidad’, es un motivo por el cual las personas se afectan.

“Algunos se entristecen porque tienen a sus familiares en otro país, o porque su relación de matrimonio está al borde de la separación, así como otras muchas situaciones, tales como las de aquellos que no tienen una relación de noviazgo o verdaderos amigos, lo cual genera en ellos sentimientos de exclusión o rechazo social.

“Otros se sienten mal por la ausencia del dinero, ya que no tienen para atender las actividades que la sociedad impone en estas fechas”, comenta la psicóloga clínica Carmen Garrido Sánchez.

En el caso de la pérdida de un ser querido, los sentimientos de tristeza son válidos porque es un proceso que hace parte de la etapa del duelo.

“Todos esos sentimientos generados por las diferentes situaciones que se han mencionado, crean en el individuo un estado emocional de soledad y tristeza que puede afectar su salud mental y emocional”, explica Garrido.