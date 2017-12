¡A ser felices en 2018!

Llegó la hora de los balances y de las metas. El año 2017 nos dice adiós y es tiempo de plantearse nuevos retos para hacer del 2018 una experiencia memorable. El coach Andrés Aljure habló con nosotros y nos cuenta ocho consejos para lograr las pequeñas victorias, tan importantes para construir nuestra felicidad en el año venidero.

1. Haz un balance del año que pasó. Piensa en qué estás y para dónde vas. Hazte estas preguntas: ¿Cómo me fue? ¿Qué hice? ¿Qué logré? ¿Qué me faltó? ¿Qué no se cumplió? ¿En qué me equivoqué? Si no te acuerdas, mira las galerías que hace Facebook, puede ser una herramienta para caer en cuenta de a quién conociste, qué lograste en el trabajo o en la familia y hacerte consciente de las cosas que pasaron. Eso te da una base de las cosas que quieres hacer para el próximo año.

2. Saca un espacio para ti. Dos horas en una tarde, en un café, en medio de la naturaleza, sin nadie más que tú, para pensar el año positivamente, para incluso escribir ideas y sentires. Ser optimistas no solo es ilusionarse. Además de pensar que las cosas han de salir bien con el trabajo, debes ser consciente de las barreras y riesgos.

3. Otro rito aconsejado es limpiar y ordenar todo para cerrar ciclos. Aparta lo que no te sirve, lo que no vas a usar, lo que ya se terminó. Limpia la casa, el carro o el escritorio, como lo hacen los japoneses. Entre más ordenado y limpio, menos distractores y mayor foco en lo que quieres.

4. Estrena una pinta, un corte de pelo, un accesorio, un look nuevo. Más allá de lo cultural, puedes darte un nuevo aire, porque cuando uno se siente a gusto tiene más seguridad en las cosas que quiere hacer.

5. Pregúntale a los amigos, familiares o conocidos qué te regalarían en 2018 que no sea material, por ejemplo: compañía, espontaneidad, alegría. Esa pregunta ayuda al ejercicio de hacer conciencia en el balance que realizas. A cada quien le corresponderá qué tomar y qué no.

6. Aterriza los objetivos a situaciones micro. Volver pasos pequeños un objetivo grande. Victorias tempranas o pequeñas tareas que puedas controlar y que no te impliquen hacer esfuerzos enormes, pero que van a aproximándose al objetivo. Ponte metas viables acordes con tu tiempo, tu capacidad, tu vida, para hacerlo viable. ¿Y a qué le vas a decir que no? A todo lo que no está dentro de tu plan.

7. Genera un ancla, que puede ser una canción, una foto, un aroma, cualquier cosa que impacte los sentidos y que te asocie a la situación que quieres lograr. Crear una o dos anclas en relación con lo que buscas te sintonizan con una emoción que favorece ese objetivo.

8. Diviértete en el camino. No se trata de hacer una lista rígida y aburridora. Trázate planes con cierta flexibilidad. Un grado de disciplina es bueno pero si no lo combinas con el disfrute, con algo de improvisación, el sabor de lo planeado se pierde. Que no se vuelva tarea porque se puede convertir en un problema y un motivo para abandonar los objetivos del nuevo año.