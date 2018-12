Ser positivo es sinónimo de ser exitoso

La psicóloga Montserrat Giménez dice que tener optimismo es tener ilusión.

“El optimismo también implica ilusión, ‘no te hagas ilusiones’ es una expresión habitual y un consejo generalizado, pero bueno, ¿pues por qué no?, ¿por qué no voy a confiar en que las cosas me van a salir bien?”, dice la experta.

Esto, sin embargo, debe ir acompañado de mucho esfuerzo y dedicación, así como planificación de objetivos y sistematización de recursos.

Si entre las distintas posibilidades que hay en el día a día, se buscan las mejores alternativas para cumplir los retos, esa sería la mejor manera para obtener los mejores resultados.

Es realmente agotador escuchar a compañeros de trabajo o a nuestros amigos quejándose de que nada en la vida les sale bien, mientras están sentados o haciendo más de lo mismo.