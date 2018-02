¿Te alteran los ruidos repetitivos? puede que sufras de Misofonía

Todas las personas tenemos algún sonido en particular que no soportamos y nos parece irritante, pero no tendemos a tener reacciones extremas o a entrar en pánico, podemos considerarlos como una molestia menor, que después de un tiempo pasa desapercibida.

Sin embargo, existen algunas personas que los sonidos producidos por la boca, ya sea mascar o tragar y algunos sonidos repetitivos generados por el cliqueo del lapicero, el goteo de un grifo, la explosión de una bomba de chicle, les genera pánico e irritación, tomando reacciones negativas.

Las personas a las que este tipo de sonido no les produce mucha gracia sufren de Misofonía; odio al ruido. Aunque no reaccionan a todos los sonidos, algunos de ellos les hace ser un disparador para la afección.

Según el doctor Juan Arias, "La Misofonía es un trastorno psiquiátrico que incluso se asocia al trastorno obsesivo compulsivo. En personas con dicho trastorno, los estímulos auditivos cotidianos pueden ser procesados como perturbadores o indeseados".

Debido a que la Misofonía no tiene una clasificación dentro de los trastornos psiquitriácos, no tienen un tratamiento médico específico con el que se pueda tratar. La Misofonía aún sigue siendo un misterio, no obstante, el médico puede recomendar algún tipo de terapia para sobrellevarlo.

Aunque no todos los que sufren de Misofonía suele tener comportamientos agresivos, es considerable no hacer este tipo de ruidos por educación y el bien de aquellas personas que a diario luchan con este trastorno y a las que en ocasiones tildan de histéricas por la reacción que tengan en el momento.

Si antes no lo sabias, ahora debes tener mucho cuidado al momento de comer o producir estos sonidos, puedes tener a tu lado a alguna persona que padezca de este trastorno y no sabemos la reacción. Si te identificas con algunos de estos síntomas, consulta a tu médico.