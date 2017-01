Tips para cumplir tus propósitos en este 2017

Este inicio de año es el momento ideal para planear tus metas para este 2017, las cuales debes cumplir y no posponer.

Ya sea conseguir novio, casarte, buscar otro trabajo, comprar casa, comenzar a hacer ejercicio o bajar de peso lo puedes lograr si sigues estos consejos que te ayudarán a que empieces el año con pie derecho.

Sé realista

La idea es que no te pongas metas que sean inalcanzables y no las puedas cumplir, debes proponerte objetivos que puedas conseguir, que sean factibles y realizables desde el primer día.

Planifica con anticipación

Procura definir tus metas en los primeros días de enero, así podrás meditar qué es lo que en realidad quieres lograr.

Limita tus objetivos

Si tienes 80 metas por cumplir en un año, es demasiado, seguramente nos los cumplirás todos y terminaras cansado y decepcionado. Elimina los que no consideres muy importantes.

Haz una lista con tus metas

Escribes tus propósitos del año en una hoja y cuélgala en un lugar visible, donde lo puedas ver todos los días y recordar que te falta por hacer.

Ten un plan de acción

Para lograr tus objetivos es necesario que incluyas pasos para alcanzar cada meta, además de definir fechas para alcanzar cada uno.

Comparte tus propósitos

Te hará bien contar los propósitos que quieres lograr en el año tu familia o amigos. No los guardes en secreto, ya que ellos te apoyaran y estarán a tu lado para cumplir tus objetivos.

Prémiate

Cuando tengas un avance, cuando cumplas uno de tus objetivos, obséquiate algo. Por ejemplo, si buscas mejorar tu salud recompénsate con nueva ropa para hacer ejercicio o realízate un chequeo médico de rutina.

No te rindas

No te desesperes si ves que algunos de tus objetivos no los has cumplido en el mes de febrero, o pusiste una fecha y no lo lograste, sigue intentándolo, empieza de nuevo y se muy paciente.