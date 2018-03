A tu salud, mujer

Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha que para los especialistas médicos supone un llamado a la prevención de enfermedades crónicas.

¿Sabía que de cada 10 mujeres que ingresan a unidades de cuidados intensivos de la ciudad, 7 llegan con problemas cardiovasculares? Esto es preocupante porque las cifras muestran que después de los 55 años, mueren más mujeres que hombres por estas razones.

“Después de los 55 años, la mujer sobrepasa al hombre en enfermedad cardiovascular, sea en infartos, accidentes cerebrovasculares o tromboembolismos”, explica el doctor Julio Faciolince Camargo, especialista en Menopausia y Osteoporosis, y profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena.

El especialista está preocupado por los pocos programas de prevención primaria que existen en las clínicas y hospitales de la Región, por eso, hace un llamado a la comunidad:

¿Por qué no debemos olvidarnos de la salud de la mujer?

“La mujer lo es todo en la sociedad. Es que, por ejemplo, si se enferma la mamá, la casa se vuelve una locura. Pero después de la menopausia, a ellas se les complica la salud. La menopausia es en sí un factor de riesgo para osteoporosis, diabetes y muchas enfermedades cardiovasculares. Por eso, uno de los objetivos del nuevo milenio en cuanto a la salud de la mujer es prevenir la enfermedad cardiovascular, que es la que más está causando más muertes.

A las mujeres hay que convertirlas en expertas en prevención y debemos llegar a través de la educación”.

¿Por qué no se promueven tantas campañas de prevención?

“Prevenir no es negocio. Estamos desafortunadamente en una etapa donde la salud se volvió un negocio mercantilista y a muchos algunos de hospitales les interesa tener unidades de cuidados intensivos, tener camas de hospital y no les interesa llegar a la comunidad a que repliquen la práctica de hábitos de vida saludables.

Hoy, El médico ya dejó de ser “líder” en su comunidad. Debemos ser líderes, pero para educar a los pacientes, no para volvernos ricos”.

¿Qué atención necesitan las mujeres?

“La mujer debe tener acceso a efectivos servicios de salud. Se necesita educación en salud, educación sexual, programas de planificación familiar, de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos una epidemia en la Costa de embarazos en adolescentes. Ya cuando una niña se embaraza a los 12 años ya estamos perjudicándola. Ya se está enfermando porque está gestando en una edad que no conviene.

También se han aumentado los casos de cáncer de cuello uterino, es decir que esto no es un problema cultural, es que hay un aumento de la promiscuidad”.

El sedentarismo

La mujer puede ser sedentaria y esto se vuelve más grave cuando se llega a la etapa de la menopausia. Las mujeres jóvenes obesas, van a ser señoras obesas. Y la hipertensión, obesidad y la diabetes, crean una enfermedad que se llama síndrome metabólico.

“Las mujeres, pasándonos a la etapa post reproductiva, se impactan más en lo cardiovascular y por eso se están muriendo más féminas que hombres en esta etapa de la vida. Prevengamos en cuanto a la salud de las mujeres, porque nacemos por ellas y vivimos por ellas”, invita el doctor Faciolince.