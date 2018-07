Vitaminas C, D y el Zinc, ¿sabe para qué sirven?

En muchos casos no es posible incorporar todas las vitaminas necesarias para el cuerpo en la dieta diaria de los niños y deben considerarse alternativas para proteger las tres líneas de defensa del sistema inmune. Por lo tanto, Bayer le apuesta a ofrecer una solución innovadora que ayuda a fortalecer sus defensas para que los estudiantes puedan disfrutar de sus días escolares sin quebrantos de salud: Redoxitos Total, las únicas gomitas con vitaminas C, D y Zinc en una sola goma. Se trata de una solución que ofrece Una Vida Mejor a niños y adultos a través de una forma fácil y divertida.

De acuerdo con el Dr. Carlos Fernández Newball, asesor médico de Bayer, “los niños tienen un sistema inmunológico más sensible y están más expuestos a la contaminación, mugre, exceso de azúcar, gérmenes y alergias. Las vitaminas esenciales y Zinc protegen cada una de las líneas de defensa del sistema inmunológico, ya que un sistema inmunológico fuerte es fundamental para tener una buena salud”.

¿Para qué sirve la vitamina C, la D y el Zinc?

La vitamina C: proporciona apoyo para la piel y la mucosa, nuestra primera línea de defensa inmunológica.

El cuerpo no puede producir la vitamina C por sí solo, ni tampoco la almacena. Por lo tanto, es importante incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en la dieta diaria. Esta vitamina se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Se utiliza para:

- Formar una proteína importante, utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

- Sanar heridas y formar tejido cicatricial.

- Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes.

- Ayudar a la absorción del hierro

- Apoya la formación normal del colágeno

- Contribuye a la generación de la energía normal que produce metabolismo

- Reduce el cansancio y la fatiga

- Apoya las funciones psicológicas normales

- Ayuda a mantener las funciones del sistema inmunológico durante y después de las actividades físicas

- También es un antioxidante, es decir, que bloquean parte del daño causado por los radicales libres. La acumulación de radicales libres con el tiempo es ampliamente responsable del proceso de envejecimiento.

La vitamina D, el calcio y la salud de los huesos

De acuerdo con un estudio del Consenso colombiano de vitamina D, los colombianos tienen una alta deficiencia de esta vitamina. Esta situación prevalece por la falta de exposición a la luz solar, la baja concentración de la vitamina D en los alimentos, el sobrepeso, el síndrome metabólico y el incumplimiento en la toma de suplementos, entre otras causas.

Apoya la inmunidad celular, la segunda línea de defensa inmunológica.

Las personas normalmente obtienen vitamina D cuando se exponen a la luz del sol, lo que lleva a la producción de vitamina D en la piel.

- Ayuda al crecimiento y formación de las células

- Contribuye a mantener huesos, dientes y músculos sanos

- Apoya la absorción del calcio y el fósforo

¿Por qué la vitamina D y el calcio son importantes para la salud de los huesos?

La vitamina D permite que el cuerpo absorba calcio. El calcio es necesario para tener huesos fuertes y sanos. Sin suficiente vitamina D y calcio, es posible que los huesos no se formen debidamente durante la niñez y que pierdan masa ósea, se debiliten y se rompan con facilidad durante la adultez. Incluso si consume suficiente calcio en su dieta, el cuerpo no absorbe ese calcio si no consume suficiente vitamina D[i].

El Zinc: es un elemento clave en la formación de anticuerpos, la tercera línea de defensa inmunológica.

- Ayuda a mantener la integridad de la piel y las mucosas.

- Ayuda a proteger las células

- Contribuye a mantener el cuerpo sano

- Contribuye a la integridad del sistema inmune