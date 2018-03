“Y aunque no lo crean, esto para mí es un cuento de hadas”, Mr Black

Ninguna boda que tenido la oportunidad de presenciar desde mi puesto de periodista en el cubículo del área Cultural de El Universal, ha tenido tanto despliegue, ni tanta apropiación por parte de los cartageneros, como la boda de Mr Black y Yuranis León... Y es porque se le casó a Cartagena uno de los suyos, un luchador de la champeta, quien se unió para siempre con la mujer que vio cómo sus plumas, así como las de un ave fénix, se caían para volver a aparecer.

Un matrimonio de ensueño, que anhelan desde las niñas de Olaya hasta las de Bocagrande.

Pero además de amor, el discurso de Mr Black estuvo plagado de gracias:

“Vengo de un barrio del sur de Cartagena donde pocas veces a los niños se les brinda la oportunidad de estudiar.

“Yo no soy bachiller ni tampoco soy un profesional, pero gracias a la música estoy aquí y me siento orgulloso de quien soy.

“Y aunque ustedes no lo crean, ojalá estuvieran viendo desde mis ojos esto, porque para mí es un cuento de hadas… es un sueño.

“Yo no tengo 350 amigos, que son los que están aquí, yo tengo bastantes. Pero les digo: Yo sé que el 90% de los que están aquí, están por una razón.

“Muchos han sido mi apoyo, han estado conmigo en las buenas y en las malas.

“Para mí los medios son muy importantes, gracias a ellos los artistas pueden ser difundidos, por medio de la televisión y la radio.

“Quiero darles las gracias... Bueno, si me pongo a darle las gracias a uno por uno no terminamos y ya yo estoy que me bailo (risas).

“No soy como los otros artistas que dicen, 'nada más voy a invitar a medios nacionales e internacionales'.

“¿Por qué Diva es mi madrina? Hace 8 años que yo llegué a Caracol fue la primera que me dio la mano. ¿Por qué Viviano está aquí? Porque es un gran luchador de la champeta, es el Nelson Mandela de Cartagena.

“¿Por qué está aquí Yovany Mesa? Miren, cuando me iban a hacer el video de 'El Serrucho', yo salí como loco a buscar a alguien que me apoyara y encontré a ese hombre y le dije: ‘estoy mondao, necesito que me prestes 5 millones de pesos para hacer un video’. Y él decía, ‘pero es que ese disco ombe, quítale el nombre’ y le dije, ‘ombe apóyame’. Por eso está aquí.

“Cada uno tiene una razón para estar aquí”.