Indicadores económicos
2017-04-10

Dólar (TRM)
$2.858,00
Dólar, Venta
$2.876,00
Dólar, Compra
$2.670,00
Café (Libra)
US$1,57
Euro
$3.038,05
UVR, Ayer
$247,92
UVR, Hoy
$248,00
Petróleo
US$52,24

Estado del tiempo
2017-04-10

marea

Marea min.: -8 cms.

Hora: 05:39

Marea max.: 10 cms.

Hora: 23:08

Dirección viento: Norte

Intensidad viento: 9 a 19 kms/h

Temp. superficial del mar: 27 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 1.2 a 2.0 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 32 ºC
Fuente: www.cioh.org.co/meteorologia/

Pico y placa
2017-04-10

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m
5 - 6
Taxis
3 - 4
Motos
1 - 3 - 5 - 7 - 9

Bautizo de Isaías Corcione Villarreal

EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL
@ElUniversalCtg
CARTAGENA
10 de Abril de 2017 12:00 am
 

En la Catedral de Santa Catalina de Alejandría fue bautizado Isaías Corcione Villarreal.

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Bautizo - Cartagena
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