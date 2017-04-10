En la Catedral de Santa Catalina de Alejandría fue bautizado Isaías Corcione Villarreal.
Bautizo de Isaías Corcione Villarreal
Mariana Villarreal Dáger, Gino Corcione, María José Villarreal Dáger, Isaías Corcione Villarreal, Ana María Dáger y Edwin Villarreal. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Maruja Espinosa, María Dolores de Curi, Monseñor Jorge Jiménez Carvajal y Miguel Curi. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Mariana Villarreal Dáger, Julio Guzmán, Mariadelina Corcione y el padre Alexander Peñate. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Jennifer Dejanon, Lourdes Sierra, Karen Cure y Heidy de Del Castillo. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
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