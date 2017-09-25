Alexander Urdaneta Viloria y Susana Dahl Vélez contrajeron matrimonio en la iglesia de Santo Toribio.
Boda Urdaneta Dahl
Juliana Dahl Vélez, María Teresa Vélez, Carlos Jorge Dahl, Susana Dahl, Alexander Urdaneta, Zulima Viloria, Humberto Urdaneta, Andreina Urdaneta y Andrés Urdaneta. // CORTESÍA
De pie: Beatriz Campuzano, Daniela Llach, Andreina Urdaneta, Nazly Piedrahita, María Helena Nery, María Andrea Jaramillo y Carolina madrid; adelante: Natalina Vásquez, Camilo Velásquez y Paula Vega. // KAILLINE GIRALDO
Felipe Alvarado, Martha Puello, María Teresa Vélez, Ricardo Hernández C., Luz Stella Barraza, Pía Páez, Claudia Mejía, Hania Díaz y María Elena Martínez. // CORTESÍA
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