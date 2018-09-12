Los alumnos de décimo grado del Gimnasio Altair ofrecieron una cena a los estudiantes de undécimo, Senior 2018, en el Hotel Hyatt Cartagena.
Cena Senior 2018 del Gimnasio Altair
Mateo Roca Cabrera, Mariana Suárez Sisa, Juan Sebastián Molina Villalba, Natalia Moreno Matson, José Rodolfo Llinás Montes y Alejandra Gutiérrez. // CORTESÍA
María Carolina Fernández Camacho, Sebastián Ballestas Barrios, Maryandrea Jiménez Cardona y Valentina Cabrera Gutiérrez. // CORTESÍA
Daniela Taborda Rodríguez, Angélica Barros Puccini, Daniel De Rosa Garzón y María Elisa Estor Espinosa. // CORTESÍA
Isabella Salgado Malo, Silvana Lucía Casas Camacho, Angélica María Osorio Ruiz y María Alejandra Taffur Gómez. // CORTESÍA
Nicolle Suárez, Santiago López Villegas, Estefanía Doria Pérez, María Camila Martínez Suárez, Ana Cecilia Ordosgoitia Ortiz, Paula Andrea Hernández Arias, Alejandra Castellar Visbal, Juan Pablo Godoy Díaz, Susana Pabón Vargas y Estefanía Paternina. // CORTESÍA
Estefanía Doria Pérez, Susana Pabón Vargas, Daniela Taborda Rodríguez, Paula Andrea Hernández Arias y Alejandra Castellar Visbal. // CORTESÍA
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