Indicadores económicos
2018-09-12

Dólar (TRM)
$3.087,73
Dólar, Venta
$2.868,00
Dólar, Compra
$2.730,00
Café (Libra)
US$1,27
Euro
$3.573,73
UVR, Ayer
$259,50
UVR, Hoy
$259,49
Petróleo
US$79,09

Estado del tiempo
2018-09-12

marea

Marea min.: -2 cms.

Hora: 07:03

Marea max.: 20 cms.

Hora: 14:08

Dirección viento: Norte

Intensidad viento: 8 a 20 kms/h

Temp. superficial del mar: 29 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 0.6 a 1.2 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 31 ºC
Fuente: www.cioh.org.co/meteorologia/

Pico y placa
2018-09-12

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 9 a.m - 12 p.m a 2 p.m- 5 p.m a 7:30 p.m.
1 - 2
Taxis
3 - 4
Motos
1 - 3 - 5 - 7 - 9

Cena Senior 2018 del Gimnasio Altair

EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL
@ElUniversalCtg
CARTAGENA
12 de Septiembre de 2018 12:00 am


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