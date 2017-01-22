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Indicadores económicos
2017-01-22

Dólar (TRM)
$2.927,91
Dólar, Venta
$2.870,00
Dólar, Compra
$2.730,00
Café (Libra)
US$1,67
Euro
$3.112,95
UVR, Ayer
$242,71
UVR, Hoy
$242,74
Petróleo
US$52,42

Estado del tiempo
2017-01-22

marea

Marea min.: -19 cms.

Hora: 00:33

Marea max.: 12 cms.

Hora: 08:05

Dirección viento: Norte

Intensidad viento: 5 a 17 kms/h

Temp. superficial del mar: 26 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 0.8 a 1.1 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 24 ºC
Máx. 31 ºC
Fuente: www.cioh.org.co/meteorologia/

Pico y placa
2017-01-22

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m
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Taxis
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Motos
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Cumpleaños de Paola Cavalli

EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL
@ElUniversalCtg
22 de Enero de 2017 12:00 am
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Paola Cavalli celebró su cumpleaños con una tarde de jolgorio y comparsas.

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Cumpleaños
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