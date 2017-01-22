Paola Cavalli celebró su cumpleaños con una tarde de jolgorio y comparsas.
Cumpleaños de Paola Cavalli
Gerónimo Ibarra; la cumplimentada, Paola Cavalli; Abraham Ibarra, Samuel Ibarra y Marta de Cavalli. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Gloria Lopera, Zoraya Borelly, Lina Durán, Gina Pérez y Katty Restrepo. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Claudia González, Kattia Bustillo, Chope Vergara y María Alejandra Barreto. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Pamela Rondán, Tatiana Rudd, María Teresa Rave, Diana Meza y María Patricia Ricardo. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Tatiana Kappaz, Nancy de Ibarra, Paola Cavalli, Adriana Ibarra y Juliana Ramos. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Rocío Gómez, Katia Gossaín, Tatiana Díaz, Carmen Navarro y Marlene Vélez. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Margartia Vélez, Aury Vivero, Marina García y Alejandra Trespalacios. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Gilma España, Karina Issa, Lila Pérez, María Cristina Pareja y Bettina Issa. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
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