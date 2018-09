Estefanía Turbay, la cartagenera que volvió a brillar en Nueva York

¿Por qué la Semana de la Moda de Nueva York es la más importante del mundo? Primero, porque a ella asisten los diseñadores más talentosos y famosos, las modelos más reconocidas y los que más saben de moda. De hecho, New York Fashion Week (NYFW) es la primera semana de la moda que se celebró en el mundo: su primera edición se realizó en 1943 y se diseñó para atraer la atención de los seguidores de los eventos de modas franceses durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los diseñadores no podían viajar a París para ver algunos desfiles de moda.

Por todas esas razones es que Estefanía Turbay está feliz de haber participado en la más reciente edición de NYFW, que se realizó entre el 6 y el 14 de septiembre de 2018. La diseñadora cartagenera participó por primera vez en la feria en 2017, y volvió este año. (Lea aquí: La cartagenera que se lució en la Semana de la Moda de Nueva York)

“El pasado 9 de septiembre volvieron por segunda vez dos marcas 100% colombianas a las pasarelas de New York Fashion Week. A Modo Mio by Francesca Sesana fue invitada por Art Hearts Fashion para volver a participar en el Oresanz Angel Center, en West Village. Para esta ocasión, se unió conmigo para crear una colección cápsula bajo la misma premisa de mix and match. Juntas quisieron representar el campo colombiano, nuestras fuerzas militares y el arte que nos representa en una colección titulada ‘Cultivada en Colombia’”, explica Estefanía. La colección está compuesta por prendas hechas en algodón, crepé, neopreno, denim, brocados y paños con estampados de cuadros, camuflados, rayas y bordados con pedrería y taches, que le dieron vida a una pasarela tropical y colombianísima.

“Queríamos mostrar el lado delicado y fuerte de la mujer colombiana con piezas súper femeninas con vuelo y caída en contraste con chaquetas en tejidos más fuertes y estructurados”, nos contó la diseñadora.

