Lo nuevo de Inés Gaviria: un experimento en redes

Inés Gaviria regresa pisando fuerte luego de ocho años de ausencia musical con ‘Te quiero la mitad’.

¿Por qué te quiero la mitad, y no completo? “Bueno, te diré que por tacaña -ríe-, mentiras, mentiras... La canción narra una situación que nos ha pasado a muchos: cuando te engañan, te lastiman o irrespetan de alguna manera y sientes que algo en tu corazón se quiebra, y te vuelves a esa persona que te hizo daño y le dices: ‘ya no te quiero igual, te quiero la mitad’... Lo que significa ese título es que no dejas de querer de la noche a la mañana, que es un proceso”.

El sencillo, que es una coautoría de Inés con Andrés Torres y Jimena Muñoz, fue producido por El Dandy y el proceso para crear la canción fue bastante peculiar. Hace algunos meses, Inés se reunió con uno de sus mejores amigos, Iván Guerrero, a charlar sobre música, querían definir cómo sería el regreso de la cantante... “Iván me preguntó: ‘¿qué es lo que más te gusta de la música?’, y lo que más amo es componer una canción, cantarla y que tú sientas que la hice para ti... que sientas que dice tanto de ti, que es como si tú la hubieras escrito. Y mi amigo me dijo: ‘¿Y por qué no involucras a la gente?’. Te confieso que me daba miedo, pero me eché al agua e hice un video que publiqué en mis redes sociales diciéndole a la gente: ‘ayúdenme a hacer mi nuevo álbum con sus historias’... respondieron muy bien”, cuenta.

Le han contado historias de amor, de dolor, de esperanza... de bicicletas, de turbantes, de una mujer de Bogotá que se enamoró a los 70 años y decidió irse con su novio a viajar por Sudamérica en un campero y tomar clases de informática para montar un blog... Esa es la experiencia que narra la canción ‘90 días’, que también estará en su próximo álbum.... en fin: el resultado de toda esa travesía creativa, además de ‘Te quiero la mitad’, son seis canciones que ya están grabadas, pero no terminadas. La iniciativa de redes sociales se llama ‘En doble vía’ e Inés cree que ese también será el título de su próximo álbum. Tendrá unas diez canciones y muchas, pero muchas historias de sus fanáticos.

Inés dice que aún tiene varias historias en su lista de pendientes por escribir. Y tú, ¿tienes historia para contarle a Inés?