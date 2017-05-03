Indicadores económicos
2017-05-03

Dólar (TRM)
$2.945,53
Dólar, Venta
$2.830,00
Dólar, Compra
$2.570,00
Café (Libra)
US$1,50
Euro
$3.215,04
UVR, Ayer
$249,11
UVR, Hoy
$249,26
Petróleo
US$47,66

Estado del tiempo
2017-05-03

marea

Marea min.: -18 cms.

Hora: 12:50

Marea max.: 16 cms.

Hora: 05:45

Dirección viento: Variable

Intensidad viento: 11 a 21 kms/h

Temp. superficial del mar: 28 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 0.4 a 1.0 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 25 ºC
Máx. 33 ºC
Fuente: www.cioh.org.co/meteorologia/

Pico y placa
2017-05-03

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m
9 - 0
Taxis
7 - 8
Motos
0 - 2 - 4 - 6 - 8

Festival de Música del Colegio Aspaen Pepe Grillo Alborada

EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL
@ElUniversalCtg
CARTAGENA
3 de Mayo de 2017 12:00 am

DE INTERÉS

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