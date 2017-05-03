En el Club Cartagena se realizó II Festival de Música infantil del Colegio Aspaen Pepe Grillo Alborada.
Festival de Música del Colegio Aspaen Pepe Grillo Alborada
Luciana Paternina, Mariana Rubio, Mariana Valderama y María José Bernal; adelante, Camila Becerra, Valeria González e Isabella Núñez. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Atrás: María Alejandra Vicaria, Aida Martínez, Jamila Bake, Isabel Restrepo, María Claudia Beltrán, Lauren Moreno y Julia Villalba; adelante: Katiana Cardona, Lili Villanueva y Diana Morales. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Arriba: Nicole Ebrah, Adriana Luna, Claudia Calvo y Milena Castro; abajo: Daniel Raúl Vargas y Juliana Villalba. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Roxana Mendoza, Berena Castellón, Carolina Acosta, Andrea Osma y Carolina Mariño. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
María De los Ángeles Puerta, Mía Oyaga, Clarissa Carrasco y Silvana Chona. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
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