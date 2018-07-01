Grados de Aspaen Gimnasio Cartagena y Gimnasio Cartagena de Indias

María Alejandra Barreto, Alejandra Yamal, Farid Tadeo Yamal Bajaire, Juliana Yamal y Regina Bajaire. // CORTESÍA
Rodrigo Figueredo, Juan Pablo Merlano y Munir Meramo. // CORTESÍA
Libia Botero, Alejandro Villa Botero y Jaime Villa. // CORTESÍA
Constantino Meramo, Munir Meramo Lafont y Claudia Lafont. // CORTESÍA
Mauricio Torrijos, Mauricio Torrijos Curi y Ruth Curi. // CORTESÍA
Lorena Calvo, Carlos Campuzano Calvo y Carlos Campuzano. // CORTESÍA
María Del Rosario Carballo, José Miguel Araújo Carballo, Miguel Araújo y María Camila Araújo Carballo. // CORTESÍA
César Rivero, Camilo Rivero y María Eugenia Herrera. // CORTESÍA
Mateo Salcedo Alfaro, Mónica Alfaro, Santiago Salcedo Alfaro y Pedro Salcedo. // CORTESÍA
Jackeline Lacayo, Miguel Ulloa Lacayo, Miguel Ulloa y Valentina Ulloa. // CORTESÍA
Carlos Pareja, Magdalena Lemaitre, Paloma Lemaitre Gómez y Jean Pier Lemaitre. // CORTESÍA
Ramiro Martínez, Aleida Torres, Valeria Martínez y Ramiro Enrique Martínez. // CORTESÍA
Daniela Cabarcas, Valeria Díaz y Marianella Escobar. // CORTESÍA
Carlos Dossman, Michelle Dossman, Tatiana Borda y Daniel Dossman. // CORTESÍA
Omaira Dávila, Sergio Lopera Dávila, Sergio Lopera y Samuel Lopera Dávila. // CORTESÍA
Alejandra Vélez y Valentina Triana. // CORTESÍA
Patricia Suárez, Alejandra Jasbón y Abraham Jasbón. // CORTESÍA
Eduardo Torres, Daniela Torres, Liliana Llinás y Elkin Torres. // CORTESÍA
Mayerling Quintero, Juan Manuel Mendoza, Valentina Mendoza y Juan Mendoza. // CORTESÍA
Carlos Andrés Padrón, Orietta Barrios, Victoria Padrón y Carlos Padrón. // CORTESÍA
Natalia Mariño Narváez, Sabina Andrea Betancourt Gutiérrez y Paula Silgado Meza. // CORTESÍA
Linner Gélvez, Angella Páez y César Páez. // CORTESÍA
María Patricia Vidal De León, Alejandro Vidal, Daniel Vidal De León y Beatriz De León. // CORTESÍA
Mariana González Martínez y Michelle Dossman Borda. // CORTESÍA
Juan Carlos Castillo Rodríguez y Santiago Salcedo Alfaro. // CORTESÍA
Angélica Sofía Izquierdo De León y María Lucía Valencia Flórez. // CORTESÍA
Olga Lucía Vásquez, Laura Del Castillo y Eduardo Del Castillo. // CORTESÍA
Jorge Aníbal Granados, Mariana Granados y María Bernarda De Lavalle. // CORTESÍA