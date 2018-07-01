Indicadores económicos
2018-07-01

Dólar (TRM)
$2.930,80
Dólar, Venta
$2.815,00
Dólar, Compra
$2.710,00
Café (Libra)
US$1,37
Euro
$3.416,72
UVR, Ayer
$259,06
UVR, Hoy
$259,09
Petróleo
US$79,44

Estado del tiempo
2018-07-01

marea

Marea min.: -14 cms.

Hora: 10:01

Marea max.: 15 cms.

Hora: 00:47

Dirección viento: Variable

Intensidad viento: 5 a 12 kms/h

Temp. superficial del mar: 28 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 1.2 a 1.4 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 30 ºC
Fuente: www.cioh.org.co/meteorologia/

Pico y placa
2018-07-01

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 9 a.m - 12 p.m a 2 p.m- 5 p.m a 7:30 p.m.
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Taxis
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Motos
- - - -

Grados de Aspaen Gimnasio Cartagena y Gimnasio Cartagena de Indias

EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL
@ElUniversalCtg
CARTAGENA DE INDIAS
1 de Julio de 2018 12:00 am


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