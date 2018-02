La magia de Cartagena, en nuevo video de Peter Manjarrés

La historia de un amor que ocurrió entre Barranquilla y Cartagena, de la que Peter Manjarrés habla en su canción ‘La que no me conoce’, próximamente tendrá su video y por supuesto las ciudades escogidas para el rodaje no podían ser otras. ‘La Puerta de oro de Colombia’ y ‘La Heroica’ fueron los escenarios perfectos para esta hermosa composición, que se ha quedado en el corazón de los amantes del vallenato.

‘La que no me conoce’, de la autoría de Diego Daza, hace parte de la versión digital del álbum ‘Lo que tú querías, un vallenato’, de Peter Manjarrés y Juancho De La Espriella, que incluye 18 canciones, mientras que el disco físico tiene 14.

Por las ventas de este trabajo discográfico, que contiene éxitos como ‘Goza, goza’ y ‘Cien años contigo’, los artistas recibieron un Disco de Platino de parte de Sony Music durante la ‘Lectura del Bando’ en Barranquilla, al superar las 20 mil unidades físicas y digitales del álbum.

La canción

“Es una canción con la que estamos contentos. Lo más importante es que se pegó en la calle, con la gente… es un éxito natural. Aquí, en Cartagena, una de las emisoras que más pone vallenato la tiene sonando muy bien y para nosotros es una bendición de Dios, principalmente, y del público, que la hayan escogido”, expresó Peter.

El artista manifestó, además, que el nuevo videoclip es una manera de complacer al público. “Lo estamos haciendo con todo el cariño, le estamos poniendo todo el corazón para que salga muy real y la gente se identifique con la historia porque a todos nos pasa”.

Este es el tercer video del álbum. El primero fue el de ‘Cien años contigo’, en el que aparece junto a su esposa, le siguió ‘La pelaíta chicle’, que tuvo la actuación de una modelo paisa y el actor Sebastián Vega; y ahora ‘La que no me conoce’, en el que la protagonista es la comunicadora e ‘influencer’ sincelejana Mafe Romero.

“Con Mafe me llamó la atención algo. Ella un día se encontró con Juank (Vega) y le dijo que ella era la pelaíta chicle, porque a ella como que le decían así. Ese lo hicimos en Medellín y por obvias razones buscaron una paisa allá, y yo quedé picado y dije: ‘a Mafe hay que invitarla porque ella se presta, es una pelada que tiene chispa, es costeña, le gusta el vallenato y tiene muchos seguidores en sus redes y todo eso suma. Es una muchacha que viene aquí a aportar un grano de arena... y lo está haciendo muy bien”, contó el cantante.

‘El Caballero del vallenato’ espera llegar con esa canción bien pegada y posicionada al Festival de la Leyenda, a finales de abril. “El video nos va a ayudar más y la gente que no la conoce la va a conocer”.

Buen vallenato

Esta canción ha tenido tanta acogida porque es vallenato, porque a pesar de que hay canciones modernas, como ‘La pelaíta chicle’, esta es una canción juvenil pero muy respetuosa de la música vallenata, que se parece a los Cd’s que hacíamos en 2005, 2006, de letras chéveres, dedicables, juvenil pero sin fusiones”, indicó el acordeonero Juancho De La Espriella.