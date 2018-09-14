Las estudiantes del Colegio Nuestra Señora de La Candelaria recibieron su primera comunión en la Ermita del Pie de La Popa.
Primera comunión del Colegio Nuestra Señora de La Candelaria
La hermana Flor Ramos, Natalia Corcho, Ana Luisa Peñaloza, Nicolle Madrugo, la hermana Ángela Tovar, Zarah Gil, Nicolle Alfaro, Valentina Jiménez, el padre Eduardo Marrugo, Isabel Barbosa, Camila Quintana, Isabel Muñoz, Marta Tovar, Valery Álvarez, Sara Camacho, Crystal Conrrado Cecilia Peña, Daniela Elles, Hillary Martínez, Mariana Caraballo, Valery Cepeda, Nataly Frías, María Lourdes Cerro, Sheryl Mestre, María Lourdes Valle, María Paula Gaviria, Daniela Ríos, Alison Torres, Emely Medina, Sheryl Gutiérrez, Gissell Gómez, Valeria Zúñiga, Laurent Cuartas, Daniela Torres, Mariana Peñaloza, Keeychanely Gallego, Isabel Porto, Daniela Paternina, Isabela Valenzuela y Catalina Gómez. // CORTESÍA
Daniela Paternina, Martha Tovar, la hermana Flor Ramos, Cecilia Peña Gutiérrez y Sara Sofía Camacho. // CORTESÍA
Elkin Valenzuela Arrieta, Natalia Vélez Acevedo, Isabela Valenzuela Vélez y Mariana Valenzuela Vélez. // CORTESÍA
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