Un grupo de amigas organizó un shower de variedades para Alejandra Santa Botero, quien contraerá matrimonio con Ismael González Lequerica.
Shower de variedades para Alejandra Santa Botero
Carolina Muvdi, Tania Muvdi; la agasajada, Alejandra Santa; Carmen Botero y Alicita Lequerica. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Magdalena Minervini, Carmiña Cabrales, Rocío Faciolince y Vivian Chagui. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
Katia Martínez, María Camila Visbal, Tatiana Lequerica y Gracia Ibarra. // MARUJA PARRA - EL UNIVERSAL
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