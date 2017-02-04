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Indicadores económicos
2017-02-04

Dólar (TRM)
$2.855,80
Dólar, Venta
$2.850,00
Dólar, Compra
$2.650,00
Café (Libra)
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Euro
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UVR, Ayer
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UVR, Hoy
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Petróleo
US$53,83

Estado del tiempo
2017-02-04

marea

Marea min.: -21 cms.

Hora: 23:19

Marea max.: 15 cms.

Hora: 06:11

Dirección viento: Variable

Intensidad viento: 7 a 29 kms/h

Temp. superficial del mar: 27 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 2.0 a 2.6 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 31 ºC
Fuente: www.cioh.org.co/meteorologia/

Pico y placa
2017-02-04

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

Sábados de 7 a.m a 3 p.m
7 - 8
Taxis
N/A - N/A
Motos
N/A - N/A - N/A - N/A - N/A

Shower de variedades para Alejandra Santa Botero

EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL
@ElUniversalCtg
CARTAGENA
4 de Febrero de 2017 12:00 am
-A A +A
 

Un grupo de amigas organizó un shower de variedades para Alejandra Santa Botero, quien contraerá matrimonio con Ismael González Lequerica.

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Shower de variedades en Cartagena
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Por eluniversalctg
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