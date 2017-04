Acabó la buena racha: dos asesinatos en Cartagena

Fueron once días en los que no hubo muertes violentas en la ciudad. Once días en los que no existió dolor ni llanto por culpa de las balas, las armas blancas o los golpes. La buena racha empezó desde el Miércoles Santo, cuando hubo un homicidio en Los Cerros, y terminó ayer domingo con la muerte de un habitante de calle, que fue agredido en La Quinta en medio de una riña. Además, hoy en la madrugada asesinaron a un hombre en la entrada del barrio Los Caracoles.

Cae presunto homicida de habitante de calle

En cuanto al caso del habitante de calle, se conoció que el domingo, a las 3 de la madrugada, estaba a un lado de la avenida Pedro de Heredia, en el barrio La Quinta. Allí se habría encontrado con otros dos hombres, con quienes empezó a discutir. Luego vino lo peor. De los gritos pasaron a las agresiones físicas y luego uno de los sujetos sacó un arma blanca y lo hirió en el hombro izquierdo, el abdomen y el tórax.

El herido quedó tendido en un andén e instantes después llegaron policías al lugar. Se conoció que uno de los presuntos agresores fue capturado. Al lesionado lo llevaron en una ambulancia a la Clínica Crecer. Por desgracia, las heridas fueron graves y allí murió a la 1:30 de la tarde de ayer mismo. Aunque su cuerpo está como NN en la morgue de Medicina Legal, se cree que podría llamarse Henry Julián Díaz Castro. Eso es motivo de investigación.

De otro lado, está el asesinato de Luis Carlos Jaramillo Morales. Tenía 55 años y vivía en el barrio Vista Hermosa. Quién lo atacó y por qué, hasta ahora es un misterio, pero se sabe que hoy en la madrugada estaba en la entrada de Los Caracoles. Allí ayudaba en lo que podía a dueños de negocios de esa zona, quienes le pagaban por ello.

Poco antes de las 3 de la madrugada fue atacado. Le dieron una cuchillada en el cuello. Un mototaxista encontró a Luis tendido en una banca, moribundo. Lo cargó e intentó detener un taxi para llevarlo a un centro médico, pero ningún vehículo se detuvo. Ante la situación, dejó al hombre tendido en una acera y alertó a las autoridades. Por desgracia, Luis murió en el sitio, antes que pudieran llevarlo a una clínica. La Policía Metropolitana investiga estos hechos.