Afirman que joven asesinado en Barú no era problemático

“Necesito aclarar eso. Mi hijo no era un delincuente. No era un bandido. No se metió con nadie. Lo están poniendo como el malo y él es la víctima”. Con esas palabras, la madre de Dumar García Vásquez exteriorizó la rabia y el dolor que le produjo el saber que la Policía y habitantes de Santa Ana, corregimiento insular de Cartagena, en Barú, están “difamando” la memoria de su hijo.

La mujer, quien no dio su nombre, aseguró que Dumar no se metía con nadie y que muchas personas están dolidas e indignadas por su crimen, que ocurrió la noche del 2 de enero, en un establecimiento comercial, en la calle principal de esa población.

Un hombre le dio un balazo en el rostro, en medio de una supuesta riña, que habría sido iniciada de forma confusa. La Policía dio una versión y sus dolientes dieron otra. Silfredo Barcasnegras, tío de Dumar, relató que él y su novia estaban departiendo en una discoteca, cuando un hombre, conocido como John, llegó y le pegó a la muchacha.

En ese momento, García reaccionó y la defendió. Pero en cuestión de segundos, su rival sacó un arma y él quedó indefenso. No tenía más que sus manos para intentar evitar una tragedia, pero el sujeto fue más rápido y haló del gatillo, mientras le apuntó a la cara. El impacto fue letal. Dumar murió en el sitio y su novia lo vio desangrarse sobre el piso. Al mismo tiempo, el agresor huyó del sitio, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Cartagena dio otro reporte, en la tarde del 3 de diciembre.

Según lo informado por la institución, el asesino de Dumar llegó a donde estaban él y su novia, porque los vio pelear. Sí. Al parecer, el homicida intentó evitar que una supuesta pelea de pareja pasara a mayores e intervino. Pero Dumar lo enfrentó y él sacó el arma de fuego.

En la tarde del miércoles, este diario llegó al corregimiento Santa Ana para hablar con sus familiares, pero algunos nativos contaron que él no era de esa población y que no tenía familia allí.

También manifestaron que lo vieron en más de una ocasión en el pueblo, pero buscando problemas. Por eso, sus familiares están molestos y desmintieron esa historia. “Él estaba viviendo conmigo y con mi mamá, en la calle larga de Santa Ana. Ya tenía quince días quedándose con nosotros. Al día siguiente del crimen -miércoles- se vendría para Cartagena”, recordó Silfredo.

“¿Cómo van a decir que él era un delincuente o problemático, si estaba asistiendo a la iglesia mormona y acababa de regresar de Brasil, en donde estaba en una misión? Lo que pasa fue que él no era bobo. Si alguno llegaba a buscarle problemas, él no iba a dejarse de nadie. Eso es algo normal”, dijo el tío del difunto.

Los dolientes del fallecido no han podido contactarse con su novia. Según ellos, la muchacha quedó en shock, después de lo que ocurrió con él y la han mantenido dopada.