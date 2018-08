Amenazan de muerte a líder social de Arjona

No paran las amenazas contra líderes sociales. Un nuevo caso se dio a conocer en las últimas horas, Yohanis Flórez Guzmán, presidente de la Asociación de padres de familia de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, en el municipio de Arjona, denunció que personas desconocidas lo están intimidando de muerte.

Flórez contó que las amenazas iniciaron desde hace 15 días aproximadamente, primero destruyeron unas lámparas que se encontraban en la terraza de su casa, luego le dieron un ultimátum a través de una llamada y después aparecieron cuatro cruces hechas con cartuchos de fusil en la salida de su casa.

"Recibí una llamada del número 3184962093 en la que me decían que me quedara quieto, que no fuera sapo y que me iban a joder por estar mariquiando", sostuvo Yohanis Flórez Guzmán, quien agregó que el hombre que lo amenazó no se identificó con ninguna banda delincuencial.

El líder sostiene que las intimidaciones que a las está siendo objeto pueden estar relacionadas con su labor como vocero de la institución y de varias situaciones que afectan a la comunidad, pues en los últimos días ha denunciado el estado deteriorado y a punto de colapsar del coliseo de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander. (Lea aquí: Coliseo en Arjona está a punto de desplomarse)

Pide seguridad

Luego de estas amenazas, Yohanis interpuso una denuncia en la Inspección Central de Policía de Arjona, en la que solicitó protección para su vida, la de su esposa y sus dos hijos.

También instauró una denuncia en la Defensoría del Pueblo.

Yohanis Flórez Guzmán manifestó que hoy estará en la Fiscalía secccional Turbaco para entablar otra denuncia y luego se reunirá en la Gobernación de Bolívar con el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, José Ricardo Ardila Pinedo, quien le ha manifestado su apoyo y afirmó que le brindarán el acompañamiento de las autoridades.

Otras amenazas

El pasado 13 de agosto, 12 líderes del corregimiento de Pontezuela recibieran un panfleto intimidatorio firmado presuntamente por el autodenominado Bloque Occidental de las Águilas Negras. (Lea aquí: Amenazan a líderes sociales del corregimiento de Pontezuela)

El pasado 7 de julio, siete miembros de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del Distrito de Cartagena también fueron objeto de amenazas a través de un panfleto que circuló por redes sociales.

En el documento, emitido al parecer por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se acusa a las siete personas de ‘guerrilleros’ y los declara objetivo militar. (Lea aquí: Alerta por panfleto que amenaza a líderes sociales en Cartagena)