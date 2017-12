Amiga de turista violada en una moto acuática contó cómo ocurrió el hecho

Fue una agresión sexual en condiciones insólitas la que sufrió una joven turista de 23 años, en las playas de El Laguito. Un hombre que prestaba servicios turísticos la violó en una moto acuática, pero la reacción fue muy rápida.

Gracias a un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía Seccional Bolívar y la Policía Metropolitana de Cartagena, el presunto violador fue capturado ayer. Así lo confirmó el general Luis Humberto Poveda. “El capturado es un prestador de servicios turísticos y deportes náuticos. Esta persona está sindicada de cometer acceso carnal violento a una turista colombiana, persona que lo reconoce y lo denuncia. Se hace toda la investigación con la Fiscalía General y las pruebas permitieron solicitar ante jueces la captura que hoy se está realizando y llevando a cabo de manera física y efectiva, como tenemos que responder nosotros aquí en Cartagena ante la criminalidad. Todo obedece a una reacción de la Fiscalía en coordinación con la Policía en persecución contra depredadores sexuales”.

El abuso sexual ocurrió el viernes de la semana pasada, cuando varios jóvenes que vinieron por las vacaciones llegaron a las playas de El Laguito.

“Bajamos a las 7:30 de la mañana a la playa y casi estaba sola. Casi una hora después llegó un hombre moreno. Dijo que se llamaba Maicol y nos ofreció sillas, comida, bebidas. Minutos después se volvió a acercar y nos ofreció marihuana, pero de inmediato le dijimos que no”, contó una de las jóvenes.

El sujeto se alejó, pero al ver que los amigos entraron al mar, volvió al acecho. La misma joven que integraba el grupo de amigos explicó que el hombre abordó una moto acuática, y se acercó.

“Quería que nos montáramos en la moto. Se acercó a mí y me dijo que me daba una muestra gratis, pero yo no quise porque pensé que después nos iba a cobrar y no teníamos ese dinero. Luego, se acercó a una amiga y la llamó por su nombre porque nos había escuchado hablando. Ella no desconfió porque ese hombre ya nos había atendido en la playa y accedió a montarse. El hombre dio varias vueltas en la orilla buscando un chaleco salvavidas y cuando lo consiguió, no se lo puso a ella. Lo dejó en el asiento. A ella la dejó en el puesto delantero del jetski y él se puso atrás, y de repente arrancó muy rápido, y se alejaron mucho”, contó la misma testigo.

La joven que iba en la moto acuática, quien acaba de tomar grado de una carrera universitaria, explicó a los suyos que le pidió al sujeto que se detuviera, pero este no hizo caso y aceleró más. También que cuando estaban en una zona profunda, se lanzó al mar para escapar, pero su verdugo la intimidó con el vehículo y le dijo que se la iban a comer los tiburones.

Luego, la subió a la moto acuática a la fuerza, donde abusó de ella.

“Todo fue muy rápido. Yo estaba viendo cuando mi amiga iba en la moto, pero se alejaron mucho y la perdí de vista. El sujeto usó un condón para abusar de ella y luego la llevó a la orilla. Ella me dice que estaba conmocionada y tenía vergüenza por lo que le había pasado. Ella misma le pidió a ese tipo que la llevara al otro lado de la orilla y eso me pareció raro. Cuando bajó, me acerqué y se me tiró llorando, y me contó lo que pasaba. Empecé a gritar y a pedir a ayuda, pero ninguna de las personas que estaba en la playa me ayudó. A mí no me pareció que quisieran encubrir al violador, lo que vi en sus caras fue miedo. No los juzgo, porque dicen que este hombre es expendedor de drogas y además está metido en cosas de prostitución”, contó la amiga de la afectada.

Esta corrió y pidió auxilio a un policía que iba en una bicicleta, pero el agresor ya había escapado en la misma moto acuática. La víctima fue llevada a una estación de la Policía y después al Hospital de Bocagrande, donde recibió atención médica y fue asistida por una psicóloga.

La víctima denunció el hecho y fue valorada por peritos de Medicina Legal. Se conoció que el mismo sábado, tras las labores de investigación de la Sijín, un fiscal logró obtener una orden de captura ante un juez de Garantías. Con esta orden judicial, el presunto violador fue capturado ayer. De inmediato fue presentado ante un juez de Garantías y ayer, al cierre de esta edición, la diligencia aún no terminaba. El general Poveda indicó que el presunto violador enfrenta un proceso por acceso carnal violento y que puede tener circunstancias que lo agraven pues la víctima estaba en estado de indefensión.

“A la afectada se le atendió la denuncia y se le hicieron todos los procedimientos. Se hicieron las pruebas técnicas con el apoyo de Medicina Legal, se inició la noticia criminal por el caso”, indicó Fernando Niño, secretario del Interior del Distrito.

Además, las autoridades realizaron ayer una campaña en las playas de El Laguito y Bocagrande, en la que intervinieron efectivos de la Sijín e Interpol de la Policía Metropolitana, fuerza disponible, auxiliares bachilleres y personal de la estación de la Policía en Bocagrande. Solicitaron antecedentes a los operadores turísticos, carperos, masajistas, vendedores ambulantes y lancheros.