Aplazan audiencia de acusación contra hombre señalado de asesinar y descuartizar a su mujer

Lo que le hicieron a Zenaida no tiene nombre. Fue asesinada en su casa, descuartizaron su cuerpo y luego lo desaparecieron. Es un dolor inmenso lo que hemos sufrido sus familiares, y por eso es que esperamos que se haga justicia y que el proceso judicial contra su marido no se dilate. Todo esto es muy doloroso, y pesar de que el tiempo ha pasado aún no nos reponemos”.

Las palabras del pariente de Zenaida Serna Arriaga son producto de lo que pasó hace apenas unos días con relación a Miguel Rodríguez Villamil. Ello porque el 22 de septiembre pasado todo estaba dispuesto para que se hiciera una audiencia en la que el marido de Zenaida sería acusado formalmente por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.

Sin embargo, todo quedó en espera. El día señalado, a las 4 de la tarde, en el Centro de Servicios Judiciales asistieron el juez que lleva el caso, el representante de la Fiscalía (Fiscalía Séptima Especializada), así como el de la Procuraduría, familiares de la víctima y el representante de estos, el penalista José Francisco Pascuales.

Sin embargo, parientes de Zenaida indican que el Inpec no llevó a la audiencia a Miguel, y que tampoco asistió su abogado defensor, por lo que la diligencia debió ser aplazada.

Ahora la Fiscalía deberá esperar hasta el 23 de enero próximo para poder acusar formalmente a Miguel, quien no aceptó los cargos por los que hoy es procesado y por los que está encerrado en la Cárcel de Ternera. Alega ser inocente de los señalamientos que hay en su contra.