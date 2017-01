Aplican extinción de dominio a 4 inmuebles en donde expendían drogas

Se cumplió hoy la extinción de dominio de cuatro bienes inmuebles ubicados en Sincelejo que se encuentran dentro de las causales que establece el artículo 16 de la Ley 1708 de 2014, los cuales fueron utilizados para la venta de estupefacientes, según informó la Policía Nacional en Sucre.

El operativo fue adelantado por la Unidad Investigativa Crimen Organizado, con la asistencia del Fiscal 9 especializado de la ciudad de Barranquilla, funcionarios del Ministerio Público y de la Sociedad de Activos Especiales, esta última que recibió los inmuebles en custodia, luego de materializar la medida cautelar de secuestro, embargo y pérdida del poder dispositivo.

Los inmuebles objeto de extinción de dominio son los siguientes. Vivienda en la calle 24 No 9-24 del barrio Camilo Torres, avaluada en $45 millones. Allí las autoridades sorprendieron al residente en la misma, Mairon Fernández Morales, de 28 años de edad, expendiendo sustancias estupefacientes, por lo que fue capturado en flagrancia, a quien le encontraron en su poder 22 dosis de una sustancia parecida a la base de coca. Fue dejado a disposición de la URI en turno.

La segunda vivienda ubicada en la calle 24 No 29-15 del barrio Camilo Torres, avaluada en $90 millones,; Vivienda ubicada en la calle 23D No 9-33 del barrio Camilo Torres, avaluada en $60 millones, y la casa ubicada en la calle 23B No 9-24 del barrio Camilo Torres, avaluada en $55 millones.