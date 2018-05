Asesinan a dos hombres a balazos en hechos aislados

Sangre, dolor y luto sembraron el resonar de las balas en Cartagena y en el municipio de Marialabaja. En estos lugares fueron asesinados el campesino Roberto Alfonso Pérez Blanco y Gustavo Rodríguez Mattos.

Al primero no se sabe por qué lo mataron, mientras que Gustavo fue baleado en medio de una riña familiar.

Respecto al caso de Roberto, familiares contaron que vivía en un poblado de Marialabaja llamado La Caña. Deja cinco hijos y a diario se iba a trabajar a su finca en un sector cercano llamado Tanganica. Llegaba temprano al predio y en la tarde regresaba a su hogar.

El lunes en la mañana, el hombre de 42 años caminaba y ya casi llegaba a su finca a ordeñar a las vacas cuando alguien lo sorprendió en el camino y lo baleó, en un sector llamado El Silencio.

El agresor huyó y el campesino quedó tendido en el piso, donde se desangró.

Instantes después, un conocido pasó por el lugar y lo encontró, pero ya estaba muerto. Fue este quien alertó a los familiares de la víctima y a las autoridades.

“Solo llevaba un balde con comida para los perros que están en la finca, por lo que no creemos que lo hayan matado para atracarlo. Las autoridades no nos han dicho nada. A nadie lo van a matar porque sí, pero en verdad no le conocíamos problemas”, indicó un familiar. El hecho es investigado.

Por otra parte, está la muerte de Gustavo Rodríguez, quien apenas comenzaba la vida. A sus 21 años, el joven prestaba el servicio militar en Villavicencio. Hace quince días regresó a Cartagena. Vivía en el barrio República de Venezuela.

Su muerte causa impacto, pues serían varios de sus parientes quienes estarían relacionados con su desgracia.

El suceso ocurrió a las 9 de la noche del lunes, en la manzana 47 del mencionado barrio. Gustavo llegaba a su casa, junto a su primo Luis Gabriel Mattos López y a la mujer de este último, Yarle Manjarrés Núñez.

Allegados del difunto contaron que cuando estaba cerca de su hogar, pasaron frente a la casa de unos familiares. Dicen que en ese momento salió Amanda Mattos, tía de Gustavo y de Luis.

“Salió y le dijo a Luis: ‘yo no gusto de tu mujer’. Luis le respondió que de malas. Amanda le dijo a Yarle: ‘no dejas ni para compadre en República’. Ahí fue que Amanda y Yarle empezaron a pelear”, contó un miembro de la familia.

La versión deja ver que varios parientes de Amanda llegaron e intentaron agredir a Gustavo y a Luis porque estaban con Yarle. Esta fue auxiliada por su madre, quien evitó que siguiera peleando con Amanda.

Dicen que en medio de la trifulca, sería Frederick, primo de Gustavo, quien habría tomado un revólver que le pasó otro pariente.

“Le dijo a Gustavo: “pilas que te pego tu tiro’. ‘Tú verás a ver, eres primo mío’, le dijo Gustavo creyendo que no le iba a disparar”, contó el mismo pariente.

Al dar la espalda, Frederick, presuntamente, le dio un balazo en el tórax. La reyerta seguía y las piedras iban y venían. En medio del hecho también le dieron un machetazo en un brazo a Luis Gabriel.

A los heridos los llevaron a la Clínica General del Caribe, donde instantes después murió Gustavo. A su primo Luis Gabriel lo intervendrán quirúrgicamente, pues la herida fue profunda.

Parientes de las víctimas contaron que tras la riña, miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena capturaron a ‘el Deivis’ y que a este le habrían encontrado el arma con la que le dispararon a Gustavo.