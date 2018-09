Asesinan a menor a cuchilladas en Santa Rita

Werlys David Valett Fernández se despertó para morir. Este joven, de 16 años, pasó durmiendo toda la tarde del domingo y cuando entró la noche, se levantó para comer y bañarse. Esa fue una de las últimas cosas que hizo en su corta vida, ya que a las 8:30 p. m. lo mataron.

Así pasó

Werlys David estaba en su casa, en el barrio Pablo Sexto II cuando hasta ese lugar llegó un amigo para convidarlo a salir. Cuando se iba, los familiares le dijeron que no se fuera porque “la zona estaba caliente” y podía pasarle algo malo.

“Los abuelos le pidieron que no saliera, que se habían formado peleas y que era mejor prevenir, pero él no hizo caso, dijo que iba a hacer una vuelta y se fue. Al poco rato, nos vinieron a avisar que lo habían herido”, relató una familiar. No habían pasado 15 minutos desde que el adolescente salió de su casa cuando se encontró en una calle del barrio Santa Rita con otros jóvenes que lo alcanzaron, lo tumbaron y le causaron varias heridas con armas blancas. Según contaron testigos, el ataque fue cruel y despiadado. Los agresores usaron cuchillos y machetes. Tirado en el suelo, malherido, moribundo y con sus últimos alientos, Werlys habría alcanzado a decirles a quienes lo auxiliaron el nombre de los que le hicieron daño.

“Él dijo que quiénes lo hirieron fueron ‘el Wilfran’, ‘el Junior’ y otro más que no recuerdo ahora. Él los identificó a los tres”, agregó la pariente. A la víctima la llevaron de urgencias al CAP de Canapote, donde los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde.

La sangre que le entró a los pulmones le provocó un paro cardiorrespiratorio que le produjo la muerte.