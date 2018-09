Asesinan a un agricultor a machetazos, en Arroyo Grande

Hoy estaba todo preparado para la celebración del cumpleaños número 41 de Wilmer Medina Almeida. Pero en vez de alegría, a sus familiares los embarga el dolor. Y todo porque no entienden quién o por qué atacó de una forma tan feroz a este campesino.

Un día después de estar desaparecido, a este lo hallaron muerto en una trocha en el corregimiento de Arroyo Grande.

El hombre vivía en el barrio Bellavista de esa población costera. “Él vivía junto a la casa de sus papás. Trabajaba la tierra, y salía de vez en cuando a caminar por el pueblo. Los domingos salía en la mañana a tomarse sus cervezas, y en la tarde o cuando caía la noche, ya se regresaba para su casa”, contó un pariente.

Y eso fue lo que hizo el domingo pasado Wilmer. A las 11 de la mañana salió de su residencia, pero no volvió. Al día siguiente, al ver que no aparecía, sus familiares empezaron a buscarlo. Su tragedia se supo en la tarde del lunes, cuando una persona que cruzaba por una trocha de esa población lo encontró muerto. Tenía cuatro heridas causadas con machete, en el cuello, la cabeza y un hombro. No se sabe quién o por qué lo atacaron. “No entendemos esto. Él no se metía con nadie, no le conocíamos líos, no era un hombre de problemas”, concluyó un familiar. Las autoridades investigan el hecho para esclarecer lo sucedido.