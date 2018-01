Así avanzó la investigación del robo de $1.600 millones a un carro de valores

Gran revuelo causó en la ciudad el robo que ocurrió en julio pasado. El día 29 de ese mes, se vivió una escena como sacada de una serie policiaca. Dos personas armadas, en extrañas circunstancias, lograron reducir al conductor de un camión de valores que estaba en el parqueadero de un almacén de cadena en el sector de La Castellana. Lo sacaron de la cabina blindada y luego se alzaron con un botín de $1.600 millones, sin disparar una sola bala.

Parecía un robo perfecto. Los asaltantes llegaron en una camioneta azul y la parquearon junto al carro de valores, por lo que la Policía no pudo obtener las placas de esta. Tampoco se vio cuando los delincuentes bajaban del vehículo o cuando subían con las tulas llenas con el dinero.

Pero unos cuatro meses después, las indagaciones de la unidad investigativa de delitos contra la seguridad ciudadana de la Sijín, de la Policía Metropolitana de Cartagena, en coordinación con la Fiscalía 15 Seccional, rindieron frutos. Funcionarios de dicha unidad capturaron a dos trabajadores de la empresa de valores señalados de estar implicados en el hecho. Se trata de Carlos Alberto Navarro Valdelamar, conductor del camión de valores; y Remberto Martínez Martínez, jefe de tripulación del vehículo asaltado.

Los dos capturados fueron llevados ante un juez. Pese al millonario robo con el que los relacionan, el togado los cobijó con detención domiciliaria por el hecho de no tener antecedentes penales. Las capturas fueron posibles gracias a un proceso investigativo que tuvo ocho puntos cruciales, que dejan ver que el hecho fue planeado y que en este participó una mujer. Conozca esos ocho puntos:

1. LLAVE EXTRAVIADA

Los investigadores de la Sijín descubrieron que un mes antes del robo estuvo perdida una tarjeta que funciona como llave para abrir la bóveda del vehículo de la empresa de valores, marcado con el número 15-07. “El conductor del vehículo, Carlos Navarro, no informó de esto a la empresa, quien lo hizo fue el conductor que le hacía los turnos. Además, a los tripulantes del vehículo los habían estado investigando cuatro meses antes del robo porque los arqueos de la empresa indicaban que en los aprovisionamientos a cajeros faltaban $80 millones”, indicó un investigador de la Sijín.

2. DAÑÓ LA CÁMARA

La empresa afectada, buscando condiciones de seguridad, instaló una cámara de video en la cabina del conductor del camión de valores. El día del robo, el conductor del vehículo cogió lo que parece ser un lapicero y empezó a chuzarla, hasta que esta se dañó.

3. CABINA ABIERTA

Cuando ocurrió el robo, el conductor estaba solo en el camión de valores porque sus compañeros estaban aprovisionando un cajero. En ese momento llegaron dos sujetos armados y abrieron la puerta de la bóveda (la llave de esta puerta fue la que estuvo extraviada un mes antes). Luego, por medio de una escotilla que comunica la cabina del conductor con la bóveda, metieron un arma de fuego e intimidaron a Carlos Navarro, logrando que este abriera su puerta de seguridad y saliera del vehículo. Luego, lo encerraron en la bóveda y se marcharon con los $1.600 millones que estaban en el camión. “Esa escotilla por donde los delincuentes amenazaron al conductor siempre debe estar cerrada, pero ese día el conductor la dejó abierta, le puso un royo de papel higiénico para que permaneciera abierta y por ahí fue que uno de los delincuentes que entró a la bóveda del camión metió su arma y lo intimidó”.

4. SIN AUTORIZACIÓN

Otra de las cosas que llamó la atención es que en los tres aprovisionamientos de cajeros que hizo el camión y su tripulación antes de llegar al sitio donde fue asaltado, el conductor siempre estuvo acompañado por Carlos Navarro, jefe de tripulación. “Eso está prohibido, pues por razones de protocolos de seguridad el conductor siempre debe estar solo en la cabina blindada en la que va”.

5. NO GRABÓ EL ROBO

El día del robo, antes de llegar al sector de La Castellana, el camión de valores estuvo en aprovisionamientos en Olaya, El Bosque y en la Terminal de Transportes. Todos estos fueron grabados por una cámara Go Pro que el jefe de tripulación llevaba en su solapa, dotada por la compañía. Sin embargo, el trabajador no grabó el procedimiento en el cual ocurrió el robo. “Cuando se le entrevistó y se le preguntó por qué no grabó, primero dijo que a la cámara se le había agotado la batería y luego explicó que no había espacio en la memoria. Descubrimos que dos días después del robo, la batería aún tenía carga. También había un espacio de dos gigas en la memoria”, explicó el mismo investigador.

6. VEHÍCULO SIN GPS

En las indagaciones, los miembros de la Sijín solicitaron a la empresa el recorrido que hizo el camión de valores, teniendo en cuenta que este cuenta con un sistema GPS. Sin embargo, se constató que el día del robo, dicho dispositivo no funcionaba. Es más, desde hace un mes atrás no servía. “Por esta razón tenemos la hipótesis de que en un principio la idea era robarse el vehículo con los 2.500 millones de pesos con los que salió a hacer el recorrido el día del robo. Eso pasó en Buga. Allá se robaron un vehículo al que le habían desactivado el GPS y apareció a los tres días abandonado y sin el dinero”.

7. LLAMADA A CÁRCEL

La Policía analizó las llamadas por celulares de la tripulación del camión. Estas dejaron ver que hay más de 1.200 minutos de llamadas relacionadas entre los mismos números. Además, llamó la atención que una de esas se hizo a un celular que estaba dentro de la cárcel La Picaleña, en Ibagué.

8. BUSCADA EN COLOMBIA

Al llegar a la escena del robo, miembros del equipo de criminalística de la Sijín inspeccionaron el camión de valores, hallando varios fragmentos de huellas dactilares. Uno de estos estaba completo y fue enviado a laboratorios en Bogotá, donde la huella fue comparada con los archivos de la Registraduría. Se determinó que la huella pertenece a una mujer, la cual es buscada en el país. “Esta persona no tiene antecedentes y no hace parte de la empresa de valores afectada, por lo que se infiere que fue una de las dos personas que participaron en el hecho como asaltantes. Le estamos siguiendo la pista”, concluyó el investigador de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena.